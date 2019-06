Livorno - 7 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Federico Garau La banda criminale, previo pagamento, redigeva falsi contratti di lavoro per consentire agli stranieri di ottenere il permesso di soggiorno. All'occorrenza, il gruppo organizzava anche matrimoni. Arrestati 4 livornesi e 3 napoletani. Denunciati 15 extracomunitari Accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per questo nella mattinata di ieri sette persone sono finite in manette a Livorno. I fermi sono ...