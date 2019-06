Livorno | 7 arresti per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Federico Garau La banda criminale, previo pagamento, redigeva falsi contratti di lavoro per consentire agli stranieri di ottenere il permesso di soggiorno. All'occorrenza, il gruppo organizzava anche matrimoni. Arrestati 4 livornesi e 3 napoletani. Denunciati 15 extracomunitari Accusate di, per questo nella mattinata di ieri sette persone sono finite in manette a. I fermi sono stati possibili grazie ad un accurato lavoro di indagine eseguito dagli agentia polizia di Stato ed avviato nell'ottobre del 2018. All'epoca le forze'ordine ricevettero la segnalazione di un funzionario'Inps, che riferì di essersi visto recapitare via email dalla stessa persona diversi contratti anomali. Nei documenti presentati, tutti riguardanti cittadini extracomunitari, figurava sempre lo stesso datore di lavoro, un soggetto ...

