Liverpool-Tottenham | gli highlights del match – VIDEO

Champions League - la sexy invasione di campo in Tottenham- Liverpool - : Fonte foto: Lapresse Champions League , la sexy invasione di campo in Tottenham-Liverpool 1Sezione: Spettacoli Tag: Champions League Tottenham Liverpool FC Marco Gentile Al 17' della finale di Champions League Tottenham-Liverpool , una tifosa ha fatto invasione di campo ma è stata bloccata prontamente ...

Live Tottenham- Liverpool 0-1 Salah su rigore : subito Reds in gol : E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Live rpool e Tottenham. SEGUI LA DIRETTA Le due compagini arrivano all'atto conclusivo...

Tottenham- Liverpool 0-1 Diretta Rigore dopo 25" : Salah non sbaglia : E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Liverpool e Tottenham. SEGUI LA DIRETTA Le due compagini arrivano all'atto conclusivo...

Tottenham- Liverpool 0-1 Diretta Rigore dopo 25" : Salah non sbaglia : E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Liverpool e Tottenham. SEGUI LA DIRETTA Le due compagini arrivano all'atto conclusivo...

Tottenham-Liverpool - rigore dubbio per i Reds dopo venti secondi : Salah non sbaglia dal dischetto [VIDEO] : Pochi secondi e subito Liverpool in vantaggio con Salah, che trasforma un calcio di rigore dubbio concesso da Skomina Comincia subito malissimo per il Tottenham la finale di Champions League, il Liverpool infatti si guadagna un discutibile calcio di rigore dopo venticinque secondi per un fallo di mano di Sissoko su cross di Mané. Skomina non ha dubbi e indica il dischetto, anche se la palla sbatte prima sul fianco e poi sul braccio. Il VAR ...