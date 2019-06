Liverpool-Tottenham 2-0 | Finale Champions League 2019 | Reds Campioni d’Europa per la

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Ilha vinto la, ihanno sconfitto ilper 2-0 nellaandata in scena allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Il derby inglese è stato avaro di emozioni, giocato a ritmi relativamente bassi e non sono arrivate grandi emozioni come invece ci si aspettava alla vigilia: la tensione ha regnato sovrana nella capitale spagnola, i ragazzi di Klopp sono riusciti a spuntarla grazie al rigore trasformato da Salah al 2′ e alla rete di Origi che ha chiuso i conti all’87’. Ilsi laurea Campione d’Europa per la sesta volta nella storia dopo i sigilli del 1977, 1978, 1981, 1985, 2005 e dopo aver perso l’atto conclusivo di dodici mesi fa contro il Real Madrid mentre ilsi è dovuto arrendere alla primadella sua storia. Pochettino si affida al consueto 4-2-3-1: in attacco ritrova Kane dal primo ...

