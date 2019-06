LIVE Caruso-Djokovic | Roland Garros 2019 in DIRETTA | il siciliano si regala la sfida al

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno - in campo Fognini e Caruso : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso e Fognini al terzo turno! Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic - Osaka e Halep : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini comanda contro Delbonis - Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic e Osaka

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini vince il primo set; avanti Thiem - Djokovic e Osaka

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! In campo Fabio Fognini; avanti Thiem - Djokovic e Osaka

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Avanti Thiem - Djokovic e Osaka. In campo Del Potro

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Thiem e Osaka avanzano. Djokovic batte Laaksonen

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Thiem e Osaka avanzano. Djokovic in vantaggio con Laaksonen

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Thiem e Osaka avanzano. E' il momento di Djokovic

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso in vantaggio due set a zero contro Simon. Thiem e Osaka avanzano. E' il momento di Djokovic

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso in vantaggio due set a zero contro Simon. Thiem supera Bublik. Osaka vince la battaglia contro Azarenka

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso in vantaggio due set a zero contro Simon. Thiem supera Bublik. Azarenka-Osaka - tutti aperto

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso in vantaggio due set a zero contro Simon. Thiem - che fatica. Azarenka-Osaka - tutti aperto

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Thiem torna in vantaggio su Bublik. Caruso fa suo il primo set in maniera netta. Osaka manda la partita al terzo set