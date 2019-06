Lino Guanciale su Radio Capital «Tra il solito medico e il solito avvocato preferisco Il

Lino Guanciale su Radio Capital «Tra il solito medico e il solito avvocato preferisco Ricciardi e Cagliostro» : Lino Guanciale è a Taranto per Il Commissario Ricciardi. In un’intervista telefonica rilasciata a Ernesto Assante e Antonio Lovante durante la trasmissione Radiofonica “Capital Newsroom”dell’emittente Radio Capital, Lino Guanciale ha parlato per la prima volta del suo nuovo ...

Lino Guanciale : a novembre le riprese di un cortometraggio a Collelongo sul terremoto : Lino Guanciale lo scorso 21 maggio ha festeggiato un traguardo importante come i suoi quarant'anni e non mancano gli impegni per l'avezzanese che sta affrontando un momento rilevante nella sua carriera lavorativa. Il protagonista della fiction Rai sarà impegnato nelle riprese di un progetto cinematografico per una causa importante. In precedenza l'abruzzese si è reso interprete di un film-documentario basato sul terremoto avvenuto a L'Aquila il ...

Lino Guanciale e il commissario Ricciardi : cominciate a Taranto le riprese della serie tv : Lino Guanciale è stato scelto per interpretare il ruolo del commissario Ricciardi dopo settimane in cui c'erano stati dei dubbi in merito alla possibilità che l'avezzanese venisse ritenuto il protagonista adatto per il prodotto televisivo. Il giornale 'La Repubblica' ha raccontato ogni particolare rendendo ufficiale la notizia. La regia è affidata ad Alessandro D'Alatri che, sulla sua pagina di Instagram, ha messo una foto dell'articolo di ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - come partecipare alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Lino Guanciale oggi a San Miniato per ritirare il premio 'Stella dell'Arte Ucai' : Lino Guanciale sta vivendo un momento importante per quanto riguarda la sfera lavorativa che continua a regalargli delle sorprese capaci di sottolineare il talento dell'avezzanese. L'attore in questa stagione si è diviso tra televisione e teatro ottenendo un grande riscontro dal pubblico e questi elementi sono stati fondamentali per consentirgli di ottenere premi di un certo rilievo. Nella giornata di oggi verrà premiato a San Miniato per ...

Lino Guanciale - le parole dell'attore : 'Nei prossimi mesi ci saranno tante cose da girare' : Lino Guanciale continua a essere uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano grazie alla sua poliedricità che lo porta a dividersi tra la televisione, il cinema e il teatro. Può essere considerato il re della fiction se si tiene conto degli ottimi ascolti nel corso di queste stagioni che l'hanno visto spaziare da un personaggio all'altro. L'attore avezzanese è stato protagonista di una recente intervista al giornale alla ...

Lino Guanciale su 'Il commissario Ricciardi' : nessun ostacolo per le riprese de L'allieva : Lino Guanciale sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa che l'ha visto spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. In queste settimane si continua a parlare della possibilità che ha l'avezzanese di vestire i panni del commissario Ricciardi ma bisogna chiarire la situazione. L'avezzanese è stato scelto per questo ruolo ma manca l'ufficialità per la messa in onda di questa serie tv, ispirata alla penna ...

Saurino - la stima nei confronti di Lino Guanciale : 'È un fratello maggiore' : Sabato 4 maggio Gianmarco Saurino, protagonista della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', ha rilasciato un'intervista alla trasmissione 'Verissimo' dove ha parlato di molte tematiche. L'attore ha parlato del momento importante nella sua carriera lavorativa in quanto ha ottenuto un grande successo grazie all'interpretazione dell'avvocato Nico Santoapolo nella fiction Rai. Nel corso di questi anni Saurino è divenuto un personaggio chiave ...

Gianmarco Saurino a Verissimo parla della fidanzata e di Lino Guanciale : Verissimo intervista a Gianmarco Saurino: cosa ha detto sulla fidanzata e su Lino Guanciale Prima volta a Verissimo per Gianmarco Saurino. L’attore è stato fortemente voluto da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 4 maggio 2019 dopo le fortunate fiction in Rai. Saurino, classe 1992, è diventato popolare in televisione grazie a due ruoli […] L'articolo Gianmarco Saurino a Verissimo parla della fidanzata e di Lino Guanciale ...

Arte - bellezza e comunità - tra gli ospiti a Monsummano Lino Guanciale : Per informazioni sul festival e prenotazioni per gli spettacoli è attivo l'info point in Piazza F. Martini, all'ingresso del Mu.Bi dalle 10,00 alle 12,00, mentre per il ritiro dei biglietti è ...

Lino Guanciale - le sue parole : 'Sarei onorato di intepretare il commissario Ricciardi' : L'attore Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista a la Voce di Genova nella quale ha avuto modo di parlare dei suoi progetti televisivi, che le vedono spaziare da un impegno all'altro, senza alcun tipo di problema. L'abruzzese in precedenza ha rivelato di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, per festeggiare i suoi quarant'anni. Nel mese di marzo ha avuto termine la fiction 'La porta rossa', giunta alla sua seconda stagione e ha ...

Lino Guanciale e il commissario : il ruolo più adatto all'attore : Lino Guanciale sta vivendo un momento molto importante nella sua carriera lavorativa, che lo vede spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. Nel corso di questi anni l'affetto del pubblico è diventato sempre più importante e l'interpretazione del ruolo di Guido ne 'La dama velata' l'ha fatto diventare uno dei protagonisti più amati e apprezzati dallo spettatore. Si è messo a confronto con qualsiasi tipo di ruolo, ...

Gabriella Pession da La Porta Rossa con Lino Guanciale a Oltre la Soglia : i dettagli sulla nuova fiction Mediaset : Dopo il successo in casa Rai, Gabriella Pession sbarca su Mediaset con un nuovo progetto televisivo. Si chiama Oltre la Soglia la fiction che vedremo su Canale5 nella prossima stagione, e le cui riprese sono appena iniziate. L'attrice, attiva a teatro e sul piccolo schermo, è reduce dal boom di ascolti de La Porta Rossa 2, serie in onda su Rai2 dove recita accanto a Lino Guanciale. In attesa di rivederla nella terza stagione, già confermata ...

Lino Guanciale potrebbe tornare nella città di Napoli per girare una nuova fiction : Lino Guanciale può essere considerato il re indiscusso della serie televisiva, riuscendo a incuriosire milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere le novità intorno ai progetti lavorativi dell'attore. Quest'ultimo viene dal successo ottenuto con la seconda stagione de 'La porta rossa', nella quale ha fatto coppia con l'amica e collega Gabriella Pession. Con l'attrice italo-statunitense, l'avezzanese è stato impegnato anche a ...