Lettera del governo | la risposta Ue mercoledì

La risposta del governo alla Lettera della Commissione Europea : È stata inviata ieri sera, dopo che una bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare aveva portato a nuovi malumori tra Lega e M5S

TROIKA IN ITALIA/ La verità dietro il giallo della Lettera a Bruxelles : C'è stato un giallo ieri sulla lettera di risposta alla Commissione europea che chiedeva conto all'ITALIA del suo livello di debito pubblico

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la Lettera all’Ue : saltano i tagli al welfare : Economia stagnante, spread che vola fino a quota 293, con i titoli a breve termine che quasi fanno peggio della Grecia, borse in tensione soprattutto per l’annuncio di Donald Trump di una nuova `guerra dei dazi´, stavolta con il Messico. È in questa cornice già di per sé preoccupante che in Italia si consuma un vero e proprio `giallo´ sulla rispost...

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la Lettera alla Commissione europea : Prima le anticipazioni, poi le smentite e infine il giallo. Ora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito. Le missiva, di 4 pagine indirizzata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, è accompagnata da un do...

Lettera Ue - ecco la bozza della discordia : Tagliare i soldi per il reddito di cittadinanza (e in parte anche a quota 100) per andare incontro all’Europa. Questa, in sintesi, una delle argomentazioni sostenute dal ministero del Tesoro per rispondere ai rilievi dell’Ue sul mancato rispetto della regola del debito da parte del governo. Nella bozza del documento, fatta circolare fra i ministeri, c’è la considerazione che verranno ridotte “le proiezioni di ...

Ira M5s per le anticipazioni della Lettera di Tria alla Ue : "Non ne sapevamo nulla" : Il M5s reagisce con ira alle anticipazioni di stampa sulla lettera con la quale il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha replicato alla missiva con la quale Bruxelles aveva domandato come l'Italia intendesse ridurre il deficit. La promessa di "ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare" è sembrata infatti diretta al reddito di cittadinanza, provvedimento bandiera dei pentastellati. "La lettera preparata ...

Il giallo della Lettera di Tria alla Ue : «Solo anticipazioni - nulla di vero». Di Maio : «Non ne sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

La Lettera del governo all’Ue : ridurremo spese welfare. Di Maio : non so nulla : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sara' possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della lettera che verra' inviata alla commissione europea. La lettera e' stata preparata ieri durante il vertice che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto con gli 'sherpa' economici del partito di via ...

Lettera del governo all'Europa"Tagli alle politiche per il welfare" : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della Lettera che verrà inviata alla commissione europea Segui su affaritaliani.it

Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla Lettera della Commissione Ue sul debito pubblico : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda quota 290 punti base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea ...

Colpa della crisi e promesse di tagli alla spesa. Così Tria risponderà alla Lettera Ue (ma non servirà) : Caro Valdis, caro Pierre, la Colpa è soprattutto della crisi economica internazionale che nel 2018 non ha permesso all’Italia di tenere il passo degli impegni per ridurre il debito. Valdis sta per Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, e Pierre per Pierre Moscovici, il commissario per gli Affari economici. A loro risponderà così Giovanni Tria, che si è visto recapitare dai due una lettera ...