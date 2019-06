Lettera alla Ue - salta la tregua nel governo : Il governo sbanda paurosamente. Fibrilla, per una giornata intera, sulla risposta da inviare a Bruxelles che minaccia di aprire una procedura d'infrazione. Il giorno dopo il vertice con lo stato...

La risposta del governo alla Lettera della Commissione Europea : È stata inviata ieri sera, dopo che una bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare aveva portato a nuovi malumori tra Lega e M5S

Ue - ecco la Lettera inviata da Tria Alla fine saltano i tagli al welfare : Arriva in tarda serata la lettera del Governo italiano in risposta ai rilievi di Bruxelles sul debito pubblico, dopo il giallo della bozza circolata nel pomeriggio e poi smentita dal Mef. Nel nuovo testo firmato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria scompare... Segui su affaritaliani.it

Il Tesoro si arrende : i tagli al welfare fuori dalla Lettera Ue : Ci mancavano solo le manine a complicare la vita alla maggioranza giallo-verde. Doveva essere la giornata della risposta orgogliosa del governo alla Commissione europea, si è trasformata nella dolorosa resa dei conti fra due partiti che fanno sempre più fatica a condividere la responsabilità dell’esecutivo....

Ecco la Lettera inviata da Tria alla Ue dopo lo scontro nel governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...

Tria invia Lettera alla Commissione Ue : nessun taglio a Rdc e Quota 100 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera a Bruxelles, per rispondere ai rilievi sollevati sul debito dalla Commissione Ue: nel documento non ci sono il riferimento ai tagli al welfare e a reddito di cittadinanza e Quota 100.

Lettera Ue : il vuoto attorno alla pochette : Solo in Italia palazzo Chigi, il cuore del governo, è il luogo in cui abita un tragico vuoto politico, con l’avvocato Giuseppe Conte che, a metà pomeriggio, annuncia che “sarà perseguita in giudizio la talpa” che ha diffuso la bozza della Lettera di risposta alla Commissione europea sulla procedura di infrazione. Annuncio che arriva dopo una analoga smentita da parte del Tesoro, in un ...

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la Lettera alla Commissione europea : Prima le anticipazioni, poi le smentite e infine il giallo. Ora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito. Le missiva, di 4 pagine indirizzata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, è accompagnata da un do...

Tria ha inviato la Lettera di risposta alla Ue dopo il giallo sui tagli di spesa per quota 100 e reddito di cittadinanza : Giovanni Tria, ministro dell'Economia, ha inviato in serata alla commissione europea la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito. Le lettera è...

Tria invia la Lettera alla Ue dopo lo scontro nel Governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...

Spread "alla greca" - crescita zero - l'allarme di Visco : il paese rischia e il governo va nel pallone sulla Lettera Ue : Fosse stata una giornata litigiosa come le tante a cui questo governo ha abituato il paese, la rabbia di Luigi Di Maio contro Giovanni Tria sulla lettera di giustificazione a Bruxelles sarebbe stata archiviata come un film già visto, ennesimo fotogramma di un governo che non ha collante interno e che comunque tiene. E lo stesso ragionamento, con una sfumatura più pessimista, si sarebbe applicato al veleno post elettorale che si ...

Giallo sulla Lettera alla Ue : il Tesoro smentisce le anticipazioni - M5S chiede vertice con Conte - Tria e Lega : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...

Tria risponde alla Lettera Ue : risparmieremo su quota 100 e reddito. Mef smentisce - M5S chiede vertice : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...

Tria risponde alla Lettera Ue : risparmieremo su quota 100 e reddito. Mef smentisce. M5S : «Noi all'oscuro» : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...