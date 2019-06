Lei si diploma ma il papà non può superare il confine | così la ragazza gli riserva una

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Sarai Ruiz, studentessa americana di 18 anni, si èta nella scuola superiore di Laredo, in Texas. Alla cerimonia, però, era presente solo la madre, poiché ilera stato deportato in Messico dieci anni con il divieto di rientrare negli Stati Uniti.padre e figlia si sono organizzati e si sono dati appuntamento su un ponte ai confini tra i due Stati. L’abbraccio, tra i due, è diventato virale. Video Facebook/Sarai Ruiz L'articolo Lei sima ilnon puòillagliuna sorpresa tra i due Stati proviene da Il Fatto Quotidiano.

