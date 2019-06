Lecce | riaperto il caso di Marianna Greco | il marito indagato per omicidio volontario

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) C'è un colpo di scena suldi, la 37enne di Novoli, nelse, trovata senza vita il 30 novembre del 2016 nella sua stanza da letto. La signora giaceva ormai esanime, sul suo collo c'erano i segni di ben quattro coltellate. Dopo le indagini svolte dagli inquirenti, in quel frangente ilsi chiuse e gli investigatori ricondussero tutto ad un suicidio. Ma la famiglia non ha mai creduto che la donna avesse deciso all'improvviso di togliersi la vita, e così, insieme ai suoi avvocati Francesca Conte e Francesco Tobia Caputo, è riuscita a riottenere la riapertura, clamorosa, del. Per questo il procuratore di, Stefania Mininni, ha ora iscritto nel registro degli indagati ildi, il 44enne Emanuele Montinaro, originario di Campi Salentina: il tipo di indagine nei suoi confronti è cambiato parecchio, e da un'iniziale ipotesi di istigazione al ...

