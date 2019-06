Lecce | avrebbe abusato della figlia di tre anni in casa | a giudizio il padre

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Quella che arriva dalla provincia di, precisamente da Taurisano, è una vicenda davvero assurda, l'ennesima che purtroppo vede protagonista e vittima allo stesso tempo una piccola bambina di tre. Secondo quanto riporta la stampa locale, ilpiccolapiù voltefiglioletta e addiritturaanche consumato rapporti intimi completi con la stessa. Sarebbe stata proprio la bimba, che all'epoca frequentava la scuola materna, a raccontare tutto alla mamma. La piccola, non senza difficoltà, si è aperta con la donna, e ha raccontato che ill'palpeggiata diverse volte, assumendo degli atteggiamenti espliciti nei suoi confronti. Tutto questo sarebbe avvenuto tra le mura domestiche. Il disagiobimba sarebbe stato espresso anche attraverso alcuni disegni. Immediata la denuncia all'Autorità Giduziaria, che ha fatto scattare ...

