Le notizie del giorno – Video sexy Melissa Satta | De Laurentiis “sfotte” la Juve | novità

Calciomercato - le notizie di oggi – L’obiettivo del Torino per l’attacco e la promessa di De Laurentiis che infiamma l’ambiente : Calciomercato Torino – Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il nome per l’attacco è quello di Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 della Sampdoria. Si tratta di un calciatore che rientra nei piani del Torino sia dal punto di vista tecnico che economico, può essere la spalla perfetta per il Gallo Belotti considerando anche Iago Falque e con Zaza che potrebbe anche partire. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE) LA promessa DI DE ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara bene la relazione di Banca d’Italia che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l’economia italiana la flat Tax è la prima riforma che governo e Parlamento dovranno discutere e poi te le parole di Matteo Salvini dopo l’intervento finisco che tu la testa. i parlamentari del Movimento 5 ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale vediamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022 lui scrive al ministro dell’economia Giovanni Tria nella lettera di risposta la commissione dove Spiega che in linea con la legislazione in vigore il programma di ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 31 maggio spazio all’informazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano piano e relazione di Banca d’Italia che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l’economia italiana la flat Tax della prima di formare il governo e Parlamento dovrà discutere così Matteo Salvini dopo l’intervento del governatore Ignazio Visco e tu la tazza. ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura saremo più poveri se facessimo dell’Unione Europea un avversario è il contributo dell’immigrazione è fondamentale perché senza ci sarebbe dal 2033 milioni e mezzo di persone in meno in età fa i denti 64 anni saremo più vecchi che lo richiamo del governatore di bankitalia Visco le sue ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli la lega punta di nuovo sul condono per completare la pace fiscale il partito guidato da Matteo Salvini è pronto a riproporre all’interno del suo pacchetto fiscale magari anticipando la misura zona il decreto crescita la cosiddetta Dichiarazione Integrativa speciale già cantata con la manovra Ma poi saltata per la contrarietà del MoVimento 5 Stelle la misura ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli perquisizione della Guardia di Finanza nei confronti di Luca Palamara l’ex consigliere del c.s.m. di ex presidente dell’associazione nazionale magistrati la perquisizione secondo quanto si apprende rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato indagato per corruzione e altri soggetti la ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Di Maio è stato confermato capo politico del MoVimento 5 Stelle col 80% delle preferenze diresti alla conferma sono stati 44849 votanti in 11278 votato contro la riconferma del mio ruolo ha detto su Facebook Di Maio è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del Movimento perquisizione della Guardia di Finanza nei confronti di Luca Palamara ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la stazione la legge non consente la vendita la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis come l’olio le foglie le infiorescenze la resina L’hanno deciso le sezioni unite penali della corte suprema che così da non sto per la vendita della cannabis Light prendendo reato commercializzare i ...

Ultime notizie Roma del 31-05-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se si lavora bene con questo governo vada avanti Se invece il MoVimento 5 Stelle diranno tutto non starò a tirare a campare così Salvini sull’ ipotesi elezioni anticipate io le consiglio di Intanto prova le dimissioni del vice ministro leghista rixi condannato per le spese pazze Liguria le ho accettate per ...