Le confessioni di Leo Messi | “ritiro? Prima vinco con l’Argentina Cristiano Ronaldo? Mi

(Di sabato 1 giugno 2019) Intervista a 360° gradi rilasciata da Leoche tocca diversi argomenti fra i quali: il ritiro, le figure di Guardiola, Neymar e soprattutto il rapporto conFinita la stagione con il Barcellona, campione di Spagna ma deluso dall’eliminazione in Champions e dalla sconfitta in finale di Coppa del Re, Lionelha rilasciato un’intervista a 360° a Fox Sports Radio Argentina. La ‘Pulce’ ha toccato diversi argomenti interessanti, commentando la figura di Guardiola “insegnante unico per me, è un allenatore che anticipa tutto ciò che accade nel gioco“, la nostalgia per i suoi ex compagni “Xavi e Iniesta mi mancano, Neymar è un fenomeno, parlo sempre con lui su WhatsApp” Photo by Josep LAGO / AFP Il talento del Barcellona ha parlato anche di ritiro: “voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con: ...