La vita su Marte | la ricerca parte dall’Italia Il prossimo anno sul pianeta

Rete 4 : Il Segreto e Una vita al sabato sera. Giacobbo passa al martedì : Il Segreto I fan de Il Segreto e Una Vita sono abituati ai continui cambi di palinsesto. E così, proprio quando le telenovelas sembravano stabilizzarsi nella prima serata del martedì, ecco arrivare l’ennesima variazione. La prossima settimana le due produzioni di Aurora Guerra andranno in onda nell’inconsueta collocazione del sabato sera. Al posto delle soap, al martedì, arriverà in pianta stabile Roberto Giacobbo, dal 4 giugno, ...

Spazio : a Torino il centro di controllo del rover che cercherà la vita su Marte : Thales Alenia Space (Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo33%), ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engineering Company) insieme all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), hanno inaugurato, oggi, Il rover Operation Control Center della missione ExoMars 2020. Il centro di controllo è situato presso ALTEC (Thales Alenia Space 63,75% e ASI 36,25%). Parte del contratto ExoMars 2020, il ROCC controllerà e monitorerà ...

Il Segreto e Una vita : sospesa la puntata serale di martedì 28 maggio : La programmazione de Il Segreto e Una Vita subirà un'inattesa e sgradita variazione nella giornata di oggi 28 maggio. Mediaset ha, infatti, deciso di non mandare in onda la puntata serale, diventata un'abitudine del palinsesto di Rete 4 negli ultimi mesi. Stando a quanto riporta la guida tv del Biscione, le due telenovelas spagnole questa sera non ci saranno per lasciare spazio ad un programma di approfondimento sulle recenti Elezioni Europee. ...

Scoperti nanobatteri in Etiopia : la vita possibile anche in ambienti estremi e inospitali come Marte : nanobatteri sono stati Scoperti in uno dei luoghi più inospitali della Terra: nella zona delle sorgenti termali del vulcano Dallol, in Etiopia. Sono il 20% più piccoli di quelli finora noti, amano ambienti caldi, acidi e saturi di sale. La scoperta si deve alla ricerca pubblicata su “Scientific Reports” e coordinata da Felipe Gomez del Centro di Astrobiologia di Madrid: importante il contributo italiano della geologa Barbara ...

UNA vita - anticipazioni puntata di lunedì 27 e martedì 28 maggio 2019 : anticipazioni puntata 728 di Una VITA di lunedì 27 e martedì 28 maggio 2019: Riera, in un vicolo insieme a Carmen, promette alla donna di svelarle i segreti di Ursula… Ursula, da lontano, intravede Riera e Carmen confabulare… Dopo aver scoperto da Briz che Diego non morirà, Jaime ne parla a Blanca ma non le dice che è stato Samuel a corrompere il medico… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA, del ...

UNA vita - anticipazioni puntata di martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2019 : anticipazioni puntata 724 di Una VITA di martedì 21 (rete 4 ore 22,30) e mercoledì 22 maggio 2019: In questa puntata Martin muore: il giovane viene purtroppo colpito da una pallottola in pieno petto per salvare Diego… Casilda perde conoscenza: la ragazza viene accidentalmente colpita in testa dal calcio del fucile di una guardia… Diego è in manette e Blanca cerca di fare qualcosa, ma viene riportata in casa a forza da Samuel; qui la ...

UNA vita - anticipazioni puntata di martedì 21 maggio 2019 : anticipazioni puntata 723 di Una VITA di martedì 21 maggio 2019: Samuel eVITA che Blanca raggiunga Diego in strada non appena lo vede arrivare con gli operai… Diego tenta di negoziare con i militari… Flora, in un attimo di tensione, cerca di baciare Liberto… Casilda ha paura per suo marito Martin e lascia Rosina da sola a casa pur di raggiungere Acacias… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una ...

Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte : Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte Uno studio di ricerca scientifica pubblicato su ‘Journal of Geophysical Research da un gruppo internazionale coordinato dal laboratorio Latmos dell’Istituto Pierre Simon Laplace (Ipsl) di Parigi sostiene che La Nasa potrebbe aver anche accidentalmente mandato in fumo le prove della presenza di molecole […] L'articolo Secondo ...

vita su Marte - aumentano sempre piu’ le possibilita’ di vita extra terrestre : Quasi tutta l’acqua su Marte esiste allo stato ghiacciato, sebbene esista anche in piccole quantità come vapore nell’atmosfera, occasionalmente la si può trovare sotto forma di acque salmastre a basso volume liquido nel terreno marziano poco profondo. L’unico posto dove l’acqua è visibile in gran quantità e sotto forma di ghiaccio sono i due Poli. Attorno a Marte, la concentrazione di ossigeno è pari allo 0,14%, contro il 21% ...

UNA vita - anticipazioni puntata di martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019 : anticipazioni puntata 718 di Una VITA di martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019: Il minatore ferito nel corso dei tafferugli muore in ospedale. A quel punto i suoi compagni si dirigono tutti insieme verso la città per far sentire la loro protesta… Samuel minaccia di abusare di Blanca… Zavala e Silvia scelgono di organizzare una cerimonia di nozze tra pochi intimi. Il generale chiede ad Arturo di accompagnarla ...

UNA vita - anticipazioni puntata di martedì 14 maggio 2019 : anticipazioni puntata 717 di Una VITA di martedì 14 maggio 2019: Riera e Carmen si vedono allo scopo di trascorrere il pomeriggio insieme… Martin chiede a Casilda di risposarlo. Lei accetta piena di commozione e finalmente i due avranno una vera e bellissima cerimonia nuziale… Samuel fa capire a Ursula che il suo matrimonio è in pericolo e dice una bugia a suo padre Jaime per proteggere la matrigna… Blanca si ribella a sua ...

