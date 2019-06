La salma di Lorenzo Orsetti è tornata in Italia Ora l' autopsia disposta dalla Procura di

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) Ladi, il 33enne fiorentino ucciso dall’Isis lo scorso 18 marzo in Siria dove stava combattendo come volontario a fianco delle milizie curde, è rientrata nella giornata del 31 maggio a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea della Qatar Airways proveniente da Doha.Ladiè stata poi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Roma per gli esami autoptici su disposizione dellacapitolina. Una volta espletati gli esami, si procederà alla tumulazione nel cimitero fiorentino delle Porte Sante.

rubio_chef : Oggi il centro socio culturale Ararat di Roma celebra il rientro della salma di Orso e la fine dello sciopero della… - Tg3web : È tornata oggi in Italia la salma di Lorenzo #Orsetti, il giovane toscano ucciso in Siria lo scorso 18 marzo. Si er… - annoupanoux : RT @LaSkilly: #lorenzoorsetti dimenticato dalle istituzioni -