La risposta del governo alla lettera della Commissione Europea

Venerato : “Napoli - accordo con Veretout : si aspetta la risposta della Fiorentina. In uscita Diawara” : Venerato: “Napoli, accordo con Veretout: si aspetta la risposta della Fiorentina. In uscita Diawara” Il giornalista Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative in casa Napoli nel corso del programma di Rai Sport: “Veretout-Napoli? L’ affare è entrato nel vivo. Si aspettano notizie da Firenze, ma il Napoli ha l’ accordo sul giocatore. Per quanto riguarda gli esterni Trippier ha preso tempo con ...

Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla lettera della Commissione Ue sul debito pubblico : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda quota 290 punti base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea ...

Lo spread torna a salire : oltre i 290 punti |Oggi attesa la risposta dell'Italia all'Ue : Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

Debito Italia - arrivata la lettera di richiamo della Ue : risposta da dare entro venerdì 31 : Purtroppo c'era da aspettarselo, e nelle scorse ore è arrivata la lettera da parte di Bruxelles indirizzata al Governo Italiano, con la quale la Commissione Europea chiede chiarimenti in merito all'aumento del Debito pubblico Italiano, che tra il 2017 e il 2018 è sensibilmente lievitato: si passa infatti dal 131,4% al 132,2% dello scorso anno. La missiva, indirizzata esplicitamente al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è firmata dal vice ...

La risposta del Cav. a Toti e la data delle elezioni in Grecia : DALL'ITALIA Di Maio processato da alcuni suoi parlamentari. M5s in bilico. “La sua generosità che lo porta a fare contemporaneamente tre o quattro lavori va rivista”, ha detto il senatore Gianluigi Paragone. Per il capogruppo alla regione Lazio Roberta Lombardi: “La responsabilità in capo a un solo

Inter-Empoli - Andreazzoli accusa Gagliardini di scarso fair play : arriva la risposta piccata del nerazzurro [FOTO] : Il centrocampista dell’Inter ha rispedito al mittente le accuse di Andreazzoli, che lo aveva accusato di aver lanciato in campo un secondo pallone durante un’azione offensiva dell’Empoli Un gesto brutto, poco sportivo che ha fatto infuriare e non poco Aurelio Andreazzoli. L’Empoli attacca a San Siro, dalla panchina dell’Inter lanciano in campo un secondo pallone per indurre l’arbitro a fermare ...

Motori – Mega accordo FCA-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Tumori con fusioni geniche di NTRK : tassi di risposta globale del 94% nei bambini e del 76% negli adulti trattati con larotrectinib : larotrectinib, il primo inibitore orale delle proteine di fusione TRK (tropomyosin receptor kinase), ha evidenziato tassi di risposta globale (ORR), rispettivamente, del 94% e del 76% in bambini e in pazienti adulti affetti da Tumori con fusioni geniche di NTRK (neurotrophic receptor tyrosine kinase) La durata mediana della risposta (DOR) non è raggiunta al momento del cut-off dei dati nei bambini (30 luglio 2018) e negli adulti (30 luglio 2018; ...

Chiara Ferragni incinta? Su Instagram la risposta della fashion blogger : Da qualche giorno non si parla d’altro che di una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Soprattutto su Instagram, dove Fedez non ha nascosto il desiderio di avere un altro figlio. A scatenare i gossip è stato proprio il rapper che, rimasto solo a Milano con il piccolo Leone, mentre la fashion blogger era impegnata a Cannes, ha realizzato una serie di video divertenti. Fedez ha pubblicato alcuni video in cui preparava le valige per ...

Fiorentina - parla Della Valle : “Trattativa con Commisso?” - la risposta del patron viola : “Parliamo e pensiamo solo alla serie A e alla partita di domani contro il Genoa, come detto anche da mister Montella nella conferenza stampa odierna“. E’ questo il messaggio fatto filtrare dalla proprietà viola, rappresentata dai fratelli Diego ed Andrea Della Valle, a commento sulle voci che rimbalzano dalle prime ore di questa mattina su un possibile passaggio di quote di maggioranza Della Fiorentina ...

Ambiente - E. On e Legambiente per un progetto a tutela del mare : una risposta concreta all’emergenza : Al via un’iniziativa che vuole dare una prima risposta concreta all’emergenza dei mari, partendo dalle spiagge e dai fondali marini per difenderli dall’inquinamento causato dalla plastica. Il primo atto concreto, sarà il 25 maggio all’Isola di Palmaria (La Spezia) per pulire il litorale coi volontari di LegAmbiente. Si chiama Energy4Blue, ed è il progetto presentato oggi da E.On per la tutela del mare. Un’impegno ...

Fedez nomina Mark Caltagirone su Instagram e lui risponde : il botta e risposta (col fake del fake) : Fedez pubblica sul suo profilo Instagram una foto con il piccolo Leone e qualcuno, nei commenti, gli chiede chi è scatta queste foto. A quel punto il rapper risponde, con evidente ironia e facendo riferimento al “caso” del momento: “Mark Caltagirone”. Non passa molto tempo prima un profilo chiamato Marck Caltagirone (che è stato dichiarato “fake” da Pamela Prati e la cosa si commenta da sola considerato che ...

Cambiamenti climatici : la sfida delle città - la risposta si chiama “Clime” : Oltre i due terzi della popolazione mondiale nel 2050 vivranno in città, secondo dati recentemente diffusi dall’ONU. Allo stesso tempo la vita in ambiente urbano è sensibile ad alcuni fenomeni come ondate di calore ed eventi meteo estremi che sono particolarmente legati ai Cambiamenti climatici. Conoscere come il clima cambierà in futuro e come potrebbe impattare una specifica realtà urbana è molto importante per fare in modo che quella ...

The Voice - pioggia di critiche sui vestiti dei coach : la risposta del talent in una clip : Ultima puntata delle Blind Auditions a The Voice of Italy e il popolo del web deride conduttrice e coach per gli abiti sempre uguali. Arriva la risposta ironica in un video.