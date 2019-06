La parabola di Marco Carta | dal trionfo di Amici all’arresto per furto

dilei

(Di sabato 1 giugno 2019)stava attraversando periodo spettacolare, dal punto di vista privato e professionale: dopo aver fatto coming out e iniziato la battaglia personale per l’integrazione delle persone LGBT, era pronto per l’uscita del suo nuovo album. Una raccolta di inediti, che avrebbe dovuto essere distribuito a partire dal 21 Giugno. Ironicamente l’album è intitolato Bagagli Leggeri, mentre il bagaglio di esperienze personali del cantante si appesantisce con un arresto e un’accusa diaggravato.ha iniziato la propria carriera nel 2008, trionfando su tutti gli altri allievi della scuola didi Maria De Filippi. Da allora il cantante ha inanellato una serie di successi non da poco, arrivando a vincere il Festival di Sanremo, l’anno successivo, con il brano La Forza Mia. Nel corso degli anniha ricevuto anche un gran numero di premi ...

