“La notizia che non fa notizia | 600 bambini nati con malformazioni a Taranto”

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) “Lache non fa: 600concongenite tra il 2002 e il 2015 a Taranto come riportato nella Valutazione del danno sanitario: è la storia che si ripete e come accaduto nel 2012 non si rendono pubblici i dati dell’indagine epidemiologica Sentieri dell’Istituto superiore di Sanità su Taranto che analizza fino all’anno 2018“: lo denuncia il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. “Il governo nazionale ha deciso di non presentare nel mese di maggio scorso l’indagine epidemiologica. Rinviando la presentazione al mese di luglio ovvero dopo le elezioni europee, l’attuale governo pentastellato sta facendo esattamente la stessa cosa che fece il governo con ministro dell’Ambiente Clini quando attese sei mesi prima di presentare l’indagine aspettando la forma dell’autorizzazione ...

FBiasin : 'Arrestato #MarcoCarta: ha rubato 6 magliette per un totale di 1200 euro alla #Rinascente'. La notizia che mi scon… - amnestyitalia : Buona notizia: il #NewHampshire abolisce la pena di morte! Diventano 21 gli stati Usa che hanno abolito questa pun… - c_appendino : ?? La prossima settimana il Presidente @GiuseppeConteIT e il Ministro @SergioCosta_min saranno a Torino per parlare… -