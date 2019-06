La Grande Migrazione | Harry davvero vivrà in Africa? Pare sia arrabbiato con i razzisti

vanityfair

(Di sabato 1 giugno 2019)l'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'nol'no«Non confermiamo alcun prossimo spostamento», si è affrettata a dichiarare Frogmore Cottage, portavoce dei duchi di Sussex, ma la notizia ormai dilaga: il viaggio indel principe, con Meghan e il baby Archieproprio che ci sarà, e potrebbe non essere soltanto una visita ufficiale, ma un vero e proprio trasferimento. E i preparativi per la sicurezza della famiglia Sussex sarebbero già in corso per la partenza, in autunno. Dove andrà a stare il fratello di William con moglie e figlio che avrà sei o sette mesi? La prima tappa potrebbe essere il Sud, dove ha vissuto lo ...

cervelloemotivo : RT @Dio: Ora tutti i sostenitori di Di Maio cominceranno a dire che in effetti era troppo giovane per tutti quegli incarichi e tutte quelle… - Paolett60592949 : RT @Dio: Ora tutti i sostenitori di Di Maio cominceranno a dire che in effetti era troppo giovane per tutti quegli incarichi e tutte quelle… - daniele_materia : RT @Dio: Ora tutti i sostenitori di Di Maio cominceranno a dire che in effetti era troppo giovane per tutti quegli incarichi e tutte quelle… -