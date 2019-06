La Casa di Carta 3 punterà tutto sull’emotività dei personaggi | le anticipazioni del

La new entry de La Casa di Carta 3 Najawa Nimri svela il suo ruolo - ispettrice incinta a caccia del Professore (foto e video) : Tra le new entry de La Casa di Carta 3, Najawa Nimri interpreterà un personaggio molto controverso, una poliziotta dalla dubbia moralità: l'attrice si è unita al cast della terza stagione dell'osannata serie Netflix, che sarà disponibile dal 19 luglio sulla piattaforma in tutto il mondo, e anticipa come sarà il suo ruolo. Parlando a elmundo.es, ha raccontato per la prima volta alcune caratteristiche del suo personaggio, che sarà decisamente ...

Nelle nuove immagini dal set de La Casa di Carta 3 l’azione è donna con Tokyo e Nairobi : nuove immagini dal backstage de La Casa di Carta 3 mostrano alcuni dei protagonisti della serie spagnola di Netflix nei nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma streaming il 19 luglio. Gli scatti arrivano dopo il nuovo teaser che ha mostrato il personaggio del Professore - la mente e la guida della rapina alla Zecca di Stato spagnola messa in scena Nelle prime due parti della serie - svelare il motivo per cui la banda si riunirà ed entrerà ...

«La Casa di Carta 3» - la promessa del Professore : «Stavolta faremo le cose in grande» : La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La tenuta è quella di ordinanza: la tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì, «il simbolo della resistenza» come la chiama lui. A guardare direttamente in camera, inforcando gli occhiali e parlando piano piano, in modo che tutti capiscano il suo messaggio, è Il Professore che, nell’ultimo teaser della terza stagione della Casa di Carta, ci promette che questa volta ...

Nel nuovo teaser de La Casa di Carta 3 il Professore in tuta svela il motivo del ritorno : chi è stato catturato? (video) : L'appuntamento è fissato al 19 luglio su Netflix, ma il tam tam mediatico intorno a La Casa di Carta 3 è iniziato già da un po'. E il nuovo teaser contribuisce non poco ad innalzare l'hype intorno alla nuova stagione della serie spagnola rivelazione dello scorso anno. Si tratta di un breve video che vede Alvaro Morte nei panni del "Professore" Sergio Marquina, l'ideatore e coordinatore della rapina alla Zecca di stato spagnola, svelare il ...

I ‘wanted poster’ dei protagonisti de La Casa di Carta 3 - caccia alla banda e alle complici innamorate : La Casa di Carta 3 riparte dalla caccia alla banda di rapinatori della Zecca spagnola e dalle loro complici. Al debutto della nuova stagione, voluta da Netflix dopo il successo virale e certamente inatteso che ne ha fatto una moda mondiale in meno di un anno, La Casa de Papel 3 racconterà la latitanza dei ladri ormai milionari ma anche le operazioni di ricerca per catturarli. Simulando dei classici "wanted poster" da film western o d'azione, ...

Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 nel nuovo video trailer & recap : i grandi sogni e la realtà dopo la rapina : Manca ormai sempre meno al debutto dei nuovi episodi e le Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 sono appena state diffuse in un nuovo video a metà tra trailer e recap delle stagioni precedenti. Cosa sognavano gli spiantati rapinatori della Zecca spagnola messi insieme dal visionario "Professore" Sergio Marquina e cosa hanno effettivamente ottenuto dopo il colpo incredibilmente riuscito? Il video di Netflix mette a confronto ambizioni e ...

Nuove immagini de La Casa di Carta 3 - si riparte dalle coppie col Professore e Raquel e gli altri : Quando mancano meno di tre mesi al debutto della stagione, Netflix divulga Nuove immagini de La Casa di Carta 3 che anticipano gli episodi in editi in uscita il 19 luglio. La terza parte della serie rivelazione dello scorso anno, la più vista tra le produzioni non in lingua inglese su Netflix, è stata voluta e prodotta dal colosso dello streaming dopo il sorprendente successo in tutto il mondo della prima e della seconda parte nel 2018: come ...

La Casa di Carta 3 : Nuova Stagione. Trama e Cast! : La Casa di Carta 3: la banda prepara un nuovo colpo più importante rispetto al primo. Il Professore dovrà essere ancora più freddo e calcolatore per garantire il successo dell’operazione. Quali imprevisti e pericoli questa volta? Eccovi tutte le anticipazioni sulla Nuova stagione della serie tv Netflix: La Casa di Carta! La Casa di Carta 3: Parte la sfida di Pina di fare meglio delle serie precedenti. Il 2019 si conferma un anno importantissimo ...

Tutti vogliono i capelli ricci come i protagonisti de «La Casa di carta 3» : Netflix, il colosso dello streaming, ha appena reso pubblico il primo teaser de La casa di carta 3, la serie tv spagnola diventata ormai un cult in Europa che sarà disponibile sul canale di intrattenimento dal 19 luglio. Nessuno spoiler, a parte il titolo, La vacanza è finita, che fa immaginare che per la banda di fuorilegge arriveranno guai. Già dal trailer, infatti, il relax in mari da sogno (probabilmente della Thailandia) ...

Non solo La Casa di Carta ed Elite - a Madrid apre Casa Netflix - primo centro di produzione europeo della piattaforma : Si fanno sempre più ingenti gli investimenti di Netflix nel mercato dell'audiovisivo spagnolo: dopo i successi de La Casa di Carta ed Elite, ma anche Le Ragazze del Centralino e Farina, la piattaforma ha deciso di ampliare la sua presenza in terra iberica inaugurando a Madrid il suo primo centro di produzione in Europa, che avrà una ricaduta importante in termini di numero di persone impiegate (13.000 già impiegate che diventeranno entro la fine ...

5 curiosità sulla serie spagnola 'La Casa di Carta' : Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato il primo teaser della terza stagione della serie La Casa di Carta, che regala un primo assaggio di quello che ci si può aspettare dai nuovi episodi. La serie spagnola di grande successo sarà disponibile su Netflix dal 19 luglio. Qui di seguito sono elencate alcune curiosità e informazioni interessanti sulla celebre serie targata Netflix.

La Casa di carta 3 - trama e cast : cosa aspettarsi : Milionari e liberi: i rapinatori della band del Professore ne La casa di carta sembravano proprio aver abbracciato il lieto fine, nell’ultima puntata della stagione due (nella versione originale spagnola si tratta invece di un ciclo unico di episodi). Ma sul più bello l’estate finisce, come recita il nuovo trailer Netflix che annuncia il ritorno di ladri con le maschere di Dalì il prossimo 19 luglio. Finora ci sono poche ...

