La buona sanità | paziente salvato grazie alla collaborazione fra tre ospedali di Calabria

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) L’Aziendaera di Cosenza, il Mater Domini di Catanzaro e l’Aziendaera Molinette di Torino hanno lavorato in sinergia per consentire ad undi 59 anni di risolvere una patologia clinica complessa e grave. Lo comunica l’Aziendaera di Cosenza. “Ilproveniente dprovincia di Vibo Valentia – si legge in una nota – affetto da cirrosi epatica grave (presentava liquido ascitico nell’addome) e noduli di epatocarcinoma multipli (tumore maligno primitivo del fegato) e’ giunto all’osservazione dell’UO di Ablazione percutanea ecoguidata dell’Ospedale Annunziata di Cosenza”. “E’ stato preliminarmente sottoposto a compenso della cirrosi, successivamente, – continua il comunicato – al trattamento con termoablazione percutanea ecoguidata mediante microonde di 4 ...

giulio_galli : RT @BrambillaFlavia: In Italia si vive a lungo, ma non necessariamente in buona salute. Con inevitabili preoccupazioni sulla tenuta del sis… - LRAdele : RT @BeatoBartoloL: Una buona notizia direi per gli italiani che non riescono a curarsi per problemi economici. Sempre detto io che l'OMS ci… - AntonellaColoru : RT @kittesencul: @Keynesblog @AntonellaColoru @dariox93 Ed è esattamente quello che mi rispose un amico pensionato (peraltro con buona pens… -