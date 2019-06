Italia-Germania volley | Nations League 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Volley - Nations League 2019 : l’Italia sfida la Germania - azzurri per il riscatto con tante novità : L’Italia ha esordito con una sconfitta nella Nations League 2019 di Volley maschile, oggi gli azzurri si sono arresi al cospetto dell’Iran ma avranno subito l’occasione per riscattarsi: domani (ore 10.00) il nostro sestetto scenderà nuovamente in campo per affrontare la Germania a Jiangmen, i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere contro la formazione guidata da coach Andrea Giani che ha debuttato sconfiggendo la ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : assegnati i titoli a squadre. Italia a secco - tre argenti per la Germania : Prima sessione di finali agli Europei di Canoa slalom di Pau: in Francia spazio oggi alle competizioni a squadre (specialità non olimpiche). Resta a bocca asciutta l’Italia, che sfiora soltanto il podio nelle competizioni maschili, mentre si mette in evidenza la Germania, che conquista tre bronzi. Nel K1 maschile quinta posizione per Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda, i quali, gravati da due penalità, chiudono in 100.61, a ...

Se il successo dell'Italia sono le battaglie del ministro Grillo contro Germania - Regno Unito e Giappone : Se pensate che l’Italia sia un interlocutore debole ai tavoli internazionali, incapace di costruire vaste alleanze e strategie convincenti, eccovi pronta una fragorosa smentita. Lo scorso martedì l’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato formalmente una risoluzione

Volley - Nations League 2019 : l’Italia affronta Iran - Germania e Cina. Programma - orari e tv : Si apre questo fine settimana il Programma della Nations League 2019, prestigiosa competizione itinerante di Volley maschile che proseguirà fino a metà luglio con la Fase Finale in Programma a Chicago, negli Stati Uniti. La Nazionale italiana guidata da Chicco Blengini si appresenta a disputare la prima tappa da venerdì 31 maggio a domenica 2 giungo presso la località cinese di Jiangmen. Dopo le due amichevoli contro il Giappone, gli azzurri ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 26 gli azzurri in gara in Germania : L’Italia della Canoa velocità conclude oggi il suo ritiro a Mantova e molti atleti partiranno direttamente per Duisburg, località che da venerdì 31 a domenica 2 ospiterà la seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo. Gli azzurri, che, proprio perché in ritiro, hanno saltato la tappa polacca di Poznan, si presentano a ranghi compatti: Saranno 26 gli italiani al via. Al completo la canadese maschile, con la punta di diamante Carlo Tacchini e ...

Effetto Greta : l’ondata dei Verdi (che in Italia non esistono) dalla Germania al Nord : I Green diventano il secondo partito in Germania e Finlandia, il terzo in Francia e Irlanda, e avanzano in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna. La coalizione ambientalista ottiene 70 seggi, il 18% in più, e diventa la quarta formazione a Bruxelles: ago della bilancia

Europee - ascesa dei Verdi a Bruxelles : boom in Germania - Francia - Irlanda e Finlandia. Ma in Italia non superano lo sbarramento : Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i Verdi, che all’ultima tornata delle Europee hanno registrato un successo inedito in Germania, Francia, Finlandia e Irlanda. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in Germania, ad ...

Europee 2019 - Germania e Spagna argini al nazionalismo. Sovranisti sono primo partito in Italia e Francia : I grandi paesi europei si spaccano a metà. Se si esclude il voto britannico, drogato dagli ultimi sviluppi legati alla Brexit e frutto anche della prospettiva di un’uscita imminente del Regno dall’Unione europea, mentre in Italia la Lega ha dilagato e in Francia il Front National ha superato En Marche di quasi un punto percentuale, diventando così il primo partito del Paese, in Spagna le formazioni tradizionali hanno retto, con i ...

Dopo la Germania - resta solo l'Italia. Come e quando si potrà circolare in monopattino : Dopo il via libera della Germania alla circolazione di monopattini e hoverboard, l'Italia resta l'ultimo Paese europeo a non essersi espresso sulla nuova mobilità urbana. Lo farà a breve, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe all'ordine del giorno anche il il decreto attuativo sulla micromobilità leggera elettrica. All'inizio di maggio, i dirigenti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inviato a varie ...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | In Francia e in Ungheria in testa Le Pen e Orban : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Volleyball Nations League 2019 – L’Italia rifila un netto 3-0 alla Germania : terzo successo consecutivo per le azzurre : L’Italia conquista il terzo successo consecutivo nella Nations League 2019: netto 3-0 rifilato alla Germania dalle ragazze di coach Davide Mazzanti Le azzurre di Davide Mazzanti hanno chiuso la prima settimana della Volleyball Nations League 2019 ottenendo il terzo successo consecutivo: 3-0 (25-19, 26-24, 27-25) sulla Germania. Le vice campionesse mondiali sono uscite così dalla tre giorni polacca con un ottimo bilancio: primo posto ...

LIVE Italia-Germania 2-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA : 26-24 - rimonta tedesca nel finale ma anche il secondo set è azzurro! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terzo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole, contro le tedesche che hanno iniziato piuttosto male la loro avventura, perdendo all’esordio con la Thailandia in tre soli set: si preannuncia una partita comunque equilibrata ma tutt’altro che ...