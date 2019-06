Intossicazioni da tonno | 1000 chili di pesce sequestrati al mercato di Ballarò

direttasicilia

(Di sabato 1 giugno 2019) La Polizia di Stato, ieri mattina, ha coordinato un imponente dispositivo di controllo nel popolaredi “”, volto al riscontro di eventuali irregolarità amministrative ed all’accertamento, più in generale, di ogni forma di illecito nel commercio. I servizi sono stati coordinati dagli agenti del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione” che, con l’ausilio di militari della Guardia Costiera, hanno sottoposto a capillari accertamenti amministrativi alcune pescherie. All’esito delle attività sono state riscontrate gravi irregolarità da parte di tre esercizi: uno di essi è risultato completamente abusivo in quanto privo delle prescritte autorizzazioni, gli altri due vendevano, invece, prodotto ittico non idoneo al consumo alimentare, come successivamente accertato da personale sanitario dell’ASP intervenuto sul posto. In particolare, sono stati sottoposti a ...

