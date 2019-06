Intervista a Viola Thian | ‘Sottozero rappresenta ciò che sto vivendo da artista’

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Tanto talento e soprattutto verve,è una giovane artista nata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La ragazza ha scoperto la musica un po’ per caso e grazie a questa passione ha conosciuto il suo produttore Michele Giardina, ex collaboratore di Biagio Antonacci ai suoi esordi, e Road Manager e Personale Manager di Marina Rei, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Ivano Fossati, Piero Pelù, Tiromancino e Federico Zampaglione, per il quale ha ricoperto il ruolo di discografico per la sua etichetta Deriva. Nel 2017è stata ospite di alcune date del tour di Luca Barbarossa, tenutosi a Senigallia, Civitanova e Pineto, duettando con lui sul palco. A marzo dello stesso anno viene pubblicato il suo primo singolo “Ti amerò per sempre”, uscito con l’etichetta Rossoarancia ed agosto ha preso parte al concorso di Radio Deejay, gareggiando con la canzone inedita intitolata “The ...

