Inquinamento Taranto | Bonelli | Il governo nasconde la notizia di 600 bimbi nati

Inquinamento Taranto - atteso Di Maio con altri quattro ministri. Con gli ambientalisti parlerà di ex Ilva : Tavolo istituzionale con cinque ministri, mercoledì 24 aprile, a Taranto , per il Contratto istituzionale di sviluppo, Cis,. Oltre al vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , ...

Taranto - la Asl al sindaco : “Criticità per patologie associabili ad Inquinamento industriale - ma meno ospedalizzazioni” : “Si conferma la presenza di criticità in ordine alle patologie associabili con gli inquinanti emessi dagli stabilimenti dell’area industriale di Taranto, tuttavia con andamento dei tassi di ospedalizzazione in diminuzione”. È quanto scrive l’Asl di Taranto nella relazione inviata al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, chiamato a decidere se firmare o meno l’ordinanza di chiusura dell’ex Ilva dopo gli allarmi lanciati dalle ...