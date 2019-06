In balia delle rimodulazioni 3 Italia dal 1 giugno | come ottenere 30GB aggiuntivi

optimaitalia

(Di sabato 1 giugno 2019) A partire da oggi 12019 scattano lea ridosso di alcune offerte Super Internet, che vedranno un aumento del canone mensile di 2 euro.riportato da 'mondomobileweb.it', le tariffe dati in questione corrispondono a Super Internet 5, 10 e 20GB e Super Internet Summer. Sarà, però, possibiledi traffico in più, almeno fino al 16, ultimo giorno utile per farne richiesta. Se non avete effettuato il diritto di recesso senza spese aggiuntive (cosa che potevate tranquillamente fare entro 30 giorni dalla ricezione dell'SMS informativo per effetto dell'art.70, comma 4, del CodiceComunicazioni Elettroniche), perdi traffico dati in più non dovrete fare altro che collegarvi ad 'App&Store' con la SIM colpita dalle variazioni unilaterali del contratto. Ove mai la linea a voi intestata fosse associata all'acquisto a ...

OptiMagazine : In balia delle rimodulazioni #3Italia dal 1 giugno: come ottenere 30GB aggiuntivi - ChiarloneMaura : RT @rude1903: Quando avevo due anni, mio padre ed altre 139 persone morirono nello stesso modo: Moby Prince. In balia delle fiamme nessuno… - Paolo_Tamagnini : RT @rude1903: Quando avevo due anni, mio padre ed altre 139 persone morirono nello stesso modo: Moby Prince. In balia delle fiamme nessuno… -