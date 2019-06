“Il profumo del mondo” | il nuovo singolo di Antonio Ancora in radio dal 31 Maggio

allmusicnews

(Di sabato 1 giugno 2019) “Ildel, ildiindal 31“Ildel, indal 312019, è ildi, già vincitore della prima edizione di X Factor con gli Aram Quartet. Scritto con il musicista salentino Riccardo Santoro e il paroliere Lorenzo Imerico, il brano si pone a cavallo tra pop e latin jazz, mescolando un’atmosfera leggera e scanzonata ad un testo raffinato che esalta la bellezza delle piccole cose. La canzone è stata prodotta in collaborazione conSumma ed Erik Bosio attualmente vocal coach di The voice. Il, uscito per l’etichetta Summit Records, è disponibile in tutti i digital store. Chiusa l’esperienza con gli ARAM Quartet, il musicista pugliese intraprende il suo percorso da solista. Dalla collaborazione con il paroliere Lorenzo Imerico e il bassista nonché ...

