Il grande obiettivo di Messi | “vinco con l’Argentina e smetto | mi manca Cristiano Ronaldo”

(Di sabato 1 giugno 2019) Festa in Liga, delusione in Champions League, adesso il pensiero è rivolto al futuro per Leo, lunga intervista negli studi di Fox Sports per l’attaccante Leo, adesso l’è vincere con la maglia dell’Argentina. “Prima di ritirarmi voglio vincere qualcosa con l’Argentina, insieme ai miei compagni continuero’ a lottare per realizzare il mio sogno. Io mi sento uno del gruppo, l’ho detto anche all’allenatore – spiega-. Non so se arrivero’ al Mondiale del Qatar,molto tempo, io sto benissimo, ma ho 32 anni e non so come staro’ fra 3 anni, spero che vada tutto bene, ma in passato siamo stati vicini a vincere il titolo iridato, non e’ andata bene, vedremo cosa vorra’ Dio”.dice che non si vede allenatore “di prime squadre e di professionisti, semmai mi ...

