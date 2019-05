Il Cardellino | dal romanzo il film con Nicole Kidman

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Niccolò Sandroniè tra i protagonisti de Iltratto dall’omonimobest seller che è valso il premio Pulitzer a Donna Tartt, ecco il trailer È uscito il trailer de Il, l’attesoche porta al cinema l’emozionante vita di Theo Decker già raccontata nel libro di Donna Tartt. Dopo il successo delThe Goldfinch - Il, scritto da Donna Tartt, è uscito da poco il primo trailer delche vede alla regia John Crowley (Brooklyn) e tra i suoi interpreti Ansel Elgort (Baby Driver) e, ma anche altri nomi di spicco quali Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Luke Wilson, Finn Wolfhard (Stranger Things) e Aneurin Barnard (Dunkirk). Ilè sceneggiato da Peter Straughan, già autore de La talpa e L'uomo che fissa le capre. La storia raccontata nel libro di Donna Tartt ha avuto un successo mondiale ed ha fatto ...

UltimOraNewsUN : ?? Il cardellino di Donna Tartt al cinema ?? Dal best seller Pulitzer 2014, con Nicole Kidman protagonista - fisco24_info : Il cardellino di Donna Tartt al cinema a ottobre: Dal best seller Pulitzer 2014, con Nicole Kidman protagonista - tinnirik : RT @RBcasting: In arrivo #IlCardellino con #NicoleKidman e #AnselElgort. Un film diretto da #JohnCrowley e basato sul romanzo vincitore del… -