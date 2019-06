Il cantante Marco Carta era stato arrestato per furto | ma il giudice non ha convalidato

Marco Carta arrestato per furto aggravato : cosa rischia il cantante : Ha fatto subito il giro di siti e quotidiani la notizia dell’arresto di Marco Carta. Il cantante sardo, 34 anni, è stato arrestato venerdì sera dalla polizia locale a Milano con l’accusa di furto aggravato. È stato bloccato da un addetto alla sicurezza della Rinascente mentre cercava di uscire, insieme a una donna di 53 anni, con sei magliette per un valore di 1200 euro. Dalle t-shirt erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio ma non ...

