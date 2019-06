Il cantante Marco Carta è stato arrestato per furto | scrive ANSA

Il cantante Marco Carta agli arresti domiciliari per furto aggravato : rubate 6 magliette da 1.200 euro : Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non laplacchetta flessibile che ha suonato all'uscita. Per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, sono stati disposti gli arresti domiciliari

La cantante fantasma di Venezia : la tragica storia della moglie di Marco Polo : Passeggiando per le antiche vie di Venezia capita di ascoltare i più strani aneddoti, vecchie storie spesso ormai quasi dimenticate ma che conservano tutto il fascino della memoria storica di una città. Uno di questi racconti parla di uno spirito inquieto che farebbe sentire il suo triste e melodioso canto nelle belle sere d'estate Si tratterebbe niente meno dell'infelice prima moglie di Marco Polo, arrivata con lui dal Catai, dopo il ritorno ...