Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana | ecco come venne accolta e cosa accade

(Di domenica 2 giugno 2019) Era il 2quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, la famiglia reale che aveva guidato il Regno d’Italia fin dalla sua istituzione, nel 1861. Il giorno successivo al voto, i giornali pubblicarrono prime pagine entrate a pieno titolo – è proprio il caso di dirlo – e con tutti gli onori, negli annali della Storia. Era un momento apicale per il nostro Paese e i giornalisti fremevano. La Vocena, organo del Partitono Italiano vide la realizzazione del suo ...

