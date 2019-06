I Ferragnez massacrati dai social | “E' Carnevale?”

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Sandra Rondini In vacanza in California con il piccolo Leone, Chiara Ferragni e Fedez sono stati presi di mira non solo dagli hater, ma anche dai loro stessi follower che trovano decisamente discutibili i look esibiti nelle loro ultime foto postate su Instagram In trasferta in America, questa volta i "" si sono portati anche il piccolo Leone che, invece, a Pasqua, era rimasto a casa con i nonni, scatenando un mare di polemiche.La bella famigliola ne sta approfittando per postare su Instagram i più bei ricordi di questi giorni di vacanza, ma, proprio loro che dovrebbero dettare legge in fatto di moda, sono letteralmentesuie non solo dagli hater, ma soprattutto dai loro follower che ritengono piuttosto ‘discutibili’ le loro ultime scelte di stile. Ad attirare le critiche maggiori è Fedez la cui tshirt ipnotica indossata a Venice Beach è accusata di ...