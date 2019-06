I 10 mostri giganti più importanti della storia del cinema

wired

(Di sabato 1 giugno 2019) https://www.youtube.com/watch?v=PG440 H5BLI La grande bestia è ilin sé. Il grande mostro che ci attacca, che minaccia le città o le giungle o ancora i mari è l’incredibile che diventa avventura, cioè l’essenza stessa del grande intrattenimento in sala. Prima dei supereroi e prima che lo Spazio profondo prendesse il monopolio dell’esplorazione e dello sconosciuto, la Terra veniva raccontata come un luogo pieno di ambienti inesplorati in cui si annida l’impossibile. Spesso un impossibile gigantesco. Godzilla II: King Of The Monsters è esattamente quel che il titolo annuncia. Il classico mostro deigiapponese, nato dalle radiazioni e reimmaginato più o meno uguale a com’era con il design classico, alle prese con la scalata alla cimapiramide dei. Diventare l’unico e il solo dominatore dei titani che, a quanto pare, sono sempre stati tra di noi, solo dormienti. ...

