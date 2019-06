«Ho ucciso mia moglie» | 30enne si costituisce alla polizia portando con sé la testa della

Adesso è libero! Francesco Vaccaro muore a 20 anni ucciso dall’anemia emolitica : Non c'è l'ha fatta Francesco Vaccaro, il 20enne di Taranto affetto da un'anemia emolitica autoimmune, diventato negli anni un vero e proprio simbolo della lotta ambientale e del quartiere Tamburi, ovvero la zona in cui sorge l'ex Ilva. Figlio di un ex lavoratore dell'acciaieria, Donato, e di una segretaria del Pd, Milena, è morto dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. È stata proprio la madre ...

"Non voleva divorziare. Ho ucciso mia moglie". Confessa in tv il consigliere di Rohani : “Litigavo spesso con mia moglie, volevo divorziare ma lei non era d’accordo, poi oggi mi è partito accidentalmente un colpo dalla pistola e l’ho uccisa”. La confessione ai microfoni della televisione è dell’ex ministro ed ex sindaco di Teheran Mohammad Ali Najafi, un riformista consigliere del presidente Hassan Rohani. Ma il tono calmo e distaccato e le premure riservategli al commissariato dove si ...

Monterotondo - la 19enne che ha ucciso il padre violento : "Per me e mia mamma non c'era più futuro" : "Picchiava mia mamma un giorno sì e uno no. A volte faceva come per strozzarla, le stringeva un braccio intorno al collo. Avevo davvero paura", si legge nel verbale dell'interrogatorio

Deborah Sciacquatori - la 19enne che ha ucciso il padre ai pm : “La notte avevo il timore che ammazzasse mia madre” : “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così Deborah Sciacquatori, la 19enne che domenica 19 maggio a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze ...

Cardito - bimbo ucciso dal patrigno : le maestre lo chiamavano 'scimmia' : Non si fermano le indagini intorno al caso del piccolo Giuseppe, il bambino di Cardito, nel napoletano, ucciso brutalmente il 27 gennaio dal suo patrigno Tony Essoubti Badre. Come si sa, il bimbo, che aveva 8 anni, è stato picchiato e preso a calci e pugni dall'uomo e probabilmente colpito anche con il manico di una scopa. Negli scorsi giorni, oltre al patrigno, Badre appunto, è stata arresta anche la mamma naturale di Giuseppe, Valentina Casa. ...

Cardito - bimbo ucciso dal patrigno : «Le maestre di Giuseppe sapevano delle botte e lo chiamavano scimmia» : Nessuno è intervenuto per salvare la vita di Giuseppe, il bambino massacrato di botte dal patrigno a Cardito. La mamma è stata arrestata per complicità, ma Chi l'ha Visto?...

"Ho ucciso mia moglie - venite" : Venite, ho ucciso mia moglie dopo una lite" . Con queste parole Moncef Naili, di 54 anni, un cittadino di origini tunisine che vive da diversi anni a Palermo dove fa il cuoco, ha avvertito il 113 di ...

Azouz : "So chi ha ucciso mio figlio e mia moglie. Rosa e Olindo con la strage di Erba non c'entrano niente" : "So chi ha ucciso mia moglie e mio figlio. Rosa e Olindo non c'entrano a ammazzarli è stata una persona che io conosco". Così Azouz Marzouk il marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, di due ...