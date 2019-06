Guardiola Juventus | Barzaghi Sportmediaset | “Lunedì Pep alla Juve”

Juventus-Guardiola - clamorosa conferma! Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì sarà il giorno di Pep” : GUARDIOLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Barzaghi, noto giornalista di Sportmediaset, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare Pep Guardiola nella giornata di lunedì. Secondo come riportato dal noto giornalista sul suo account twitter e sul suo personale canale youtube, una fonte molto attendibile avrebbe rivelato dell’imminente arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Resta […] L'articolo Juventus-Guardiola, ...

Nicola Amoruso : “Mai vicini Klopp e Guardiola - sono chiare le idee della Juventus” : Nicola Amoruso, ha parlato a Radio bianconera della situazione allenatore per la Juventus. Le sue parole : “Mi hanno detto che non ci sono spiragli con altri allenatori c’è Sarri per la panchina bianconera. Mi hanno detto che Sarri è molto vicino alla Juventus. Non ci sono mai state trattative con Klopp e Guardiola, so che si sta chiudendo con Sarri. Bisognerà trovare un accordo con il Chelsea, ma so che sono quelle le intenzioni ...

Juventus record in borsa +5% : è l’effetto Guardiola : Calcio e Finanza riporta dell’exploit in borsa del titolo della Juve oggi spinto anche dal spy story intorno al nome del nuovo allenatore, che erediterà la panchina di Allegri, che oggi ha fatto registrare Pep Guardiola in pole position. In mattinata si era già registrata un’impennata, con il titolo bianconero che viaggia in controtendenza a Piazza Affari rispetto al listino: le azioni erano salite più del 2%. Nel pomeriggio, dopo le ...

Guardiola Juventus - “Sky” allo scoperto : opzione concreta! : Guardiola Juventus – Sembra nuovamente allontanarsi l’ipotesi di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: dopo che l’ex allenatore del Napoli ha conquistato l’Europa League con il Chelsea, infatti, le sue quotazioni sono scese anziché salire e una conferma arriva direttamente dal Regno Unito. Sembra infatti certo che la Juventus guardi con interesse al campionato proprio agli allenatori del […] More

Guardiola nuovo allenatore della Juventus?/ Pochettino manda sms d'amore al City : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Pochettino, intanto, manda messaggi d'amore al Manchester City: le sue parole

Guelpa : 'La trattativa tra la Juventus e Guardiola va avanti' : Qualche mese fa Luigi Guelpa, giornalista de "Il Giornale", fu il primo a dire che la Juventus stava pensando di ingaggiare Pep Guardiola. Adesso le voci sul possibile arrivo a Torino del tecnico catalano continuano a rincorrersi. In molti vedono Pep Guardiola come sostituto di Massimiliano Allegri, mentre altri non credono a questa ipotesi e rilanciano che, sulla panchina bianconera, siederà Maurizio Sarri. Luigi Guelpa ha parlato proprio del ...

Juventus - Guardiola non tramonta : un nuovo retroscena fa sognare i tifosi : Guardiola Juventus- Non si spengono le speranze dei tifosi della Juventus nel vedere Guardiola ricoprire il ruolo di nuovo allenatore nel corso della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi di “Tuttosport“, il tecnico spagnolo potrebbe rappresentare il vero colpo a sorpresa dell’estate bianconera. Come sottolineato dal quotidiano torinese, l’affare Guardiola potrebbe esser sponsorizzato e alimentato ...

Juventus : per Money - Guardiola potrebbe essere annunciato tra il 3 e il 5 giugno (rumors) : La Juventus è ancora alle prese con il rebus allenatore. Le voci intorno alla panchina dei Campioni d'Italia ormai si dividono in due fazioni: c'è chi vede Maurizio Sarri come candidato numero uno per il dopo Massimiliano Allegri e chi invece vede Pep Guardiola come nuovo tecnico bianconero. Al momento ovviamente non ci sono certezze e non resta che attendere gli sviluppi che potrebbero arrivare la prossima settimana. Secondo il sito Money.it ...

Guardiola alla Juventus - arriva la bomba : ora Pep supera Sarri grazie agli sponsor! : Guardiola Juventus- Una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi della Juventus in vista dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, e come confermato da “Tuttosport” e altri colleghi della carta stampata, il sogno Guardiola resta ancora vivo. La sensazione è che Agnelli ci proverà ancora. Assalto reale e concreto nel […] More

Impennata Juventus in Borsa : è l’effetto Guardiola? : I titoli della Juventus viaggiano in controtendenza a Piazza Affari rispetto al listino: le azioni salgono di più del 2%. La migliore performance del FTSE MIB, scrive il Sole 24 Ore, che perde più di un punto e mezzo percentuale. E’ il titolo che in questo momento cresce di più. Dopo l’uscita dalla Champions (il 16 aprile) il titolo Juve ha toccato il punto più basso, alla chiusura di ieri aveva recuperato circa il 30% del suo valore ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Le tante similitudini con l'operazione Cr7 : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? tante le similitudini con l'operazione riguardante Cristiano Ronaldo di un anno fa

La Juventus spera ancora in Pep Guardiola e intanto tratta la cessione di Cancelo : Pep Guardiola rimane sempre l'obiettivo preferito in casa bianconera, anche se arduo. Il suo ingaggio, molto elevato, ha però frenato, almeno sembrerebbe, il sogno di Andrea Agnelli, oltre ovviamente alla blindatura da parte del Manchester City nei confronti del tecnico spagnolo. Ma al tal riguardo sono intervenuti i due main sponsor della squadra bianconera, ossia Adidas e Maserati che sembrerebbero intenzionati a finanziare l'operazione ...

Guardiola-Juventus - parte dell'ingaggio potrebbero pagarlo Adidas e Maserati : La Juventus e Josep Guardiola, un matrimonio che potrebbe essere possibile. In tal senso un'indiscrezione arriva dal sito Money.it in merito al mister catalano ed al suo eventuale ingaggio. Secondo questo rumor, la Adidas, di cui Guardiola e Cristiano Ronaldo sono testimonial, pagherebbe parte del lauto ingaggio di Pep. Ma non è tutto qui, ci sarebbero infatti altri partner, pronti a spingere in direzione Juventus. Guardiola ed il suo ...

Momblano : Guardiola sta trattando col City per andare alla Juventus : Con una serie di Tweet Momblano conferma la sua tesi per cui ci sarebbe un solo candidato per la panchina della Juve Pep #Guardiola è il nome più probabile per la panchina della Juve 2019/2020 Non ho riscontri su Sarri ne su Pochettino. I fari della Juve sono puntati solo su #Guardiola Da quello che mi risulta #Guardiola sta parlando col City per liberarsi ed approdare alla Juventus Poi nel pomeriggio con una lunga intervista torna ancora ...