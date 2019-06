Guardia del corpo | Canale 5 Kevin Costner bocciato dalla critica! | 1 giugno 2019

I concerti di Marco Mengoni lanciano Green Nation - nuova iniziativa per la salvaGuardia dell’ambiente : I concerti di Marco Mengoni lanciano Green Nation. L'impegno dell'artista si è tradotto in un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente supportata da Live Nation, che organizza il tour dell'artista di Ronciglione conclusosi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'obiettivo di Green Nation è quello di ridurre i gas serra entro il 2030, attraverso l'eliminazione completa dell'utilizzo di plastica. L'impiego di un comportamento che ...

Fridays for Future alle Egadi : i neodelfini Guardiani in marcia per la tutela delle isole : E’ giunto al termine il percorso eco-didattico di Marevivo “Delfini guardiani delle isole Egadi” che ha coinvolto in questo anno scolastico oltre 70 studenti delle scuole primarie e pluriclassi di Favignana e Marettimo, realizzato anche quest’anno con il sostegno di MSC Crociere, il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta isole Egadi e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di Federparchi, ...

Guardia del corpo - stasera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play il film del 1992 : Questa sera andrà in onda su Canale 5 alle 21,25 Guardia del corpo, una pellicola del 1992, il cui cast è guidato da Whitney Houston e Kevin Costner. Il film è considerato un cult del cinema, un classico da vedere e rivedere, trainato da una colonna sonora di successo in cui spicca la celebre cover di 'I will always love you', cantata da Whitney Houston e che ha contribuito - non poco - a rendere il film uno dei più famosi del cinema ...

Guardia del corpo : trama - cast e curiosità del film con Whitney Houston e Kevin Costner : Si torna a piangere calde lacrime di commozione grazie Guardia del corpo, il fim del 1992 che ha battezzato la carriera di attrice della compianta Whitney Houston che, come tutti sanno, è drammaticamente scomparsa nel 2012. Trainato da una canzone stupenda che ha contribuito non poco al suo attuale status di film di culto, The Bodyguard (questo il titolo originale) torna su Canale 5 sabato 1 giugno dalle 21.25 in poi. Guardia del corpo: ...

Perquisizione della Guardia di Finanza a casa di Luca Palamara : Una Perquisizione da parte della Guardia di Finanza è in corso nell’abitazione di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La Perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e ...

La Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di Luca Palamara - ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati - indagato per corruzione : La Guardia di Finanza sta perquisendo in queste ore l’abitazione del magistrato Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della magistratura) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), accusato di corruzione dalla procura di

Evasione fiscale - lo youtuber St3pny nel mirino della Guardia di Finanza : Prima o poi doveva accadere: nel mirino della Guardia di Finanza sono finiti i cosiddetti “professionisti” del web. Si tratta di tutti quei giovani che, utilizzando una webcam o uno smartphone e dando libero sfogo alla creatività, sono riusciti ad inventarsi un lavoro redditizio: così, in questo periodo, le Fiamme Gialle stanno sottoponendo a controlli numerosi youtuber ed influencer di Instagram. Il primo a finire nella rete dai militari del ...

I Guardiani del debito accerchiano Salvini : Abbandonando la linea zen promessa dopo i risultati delle europee, Matteo Salvini ha rapidamente impostato una manovra di sfondamento (dei conti pubblici e della maggioranza di governo) promettendo di dimezzare l’Irpef alla maggior parte dei contribuenti. La flat tax, già accantonata quest’anno per

Le luci a led a Modica - Abbate : rispetto delle legge e salvaGuardia panorama : Le luci a led a Modica, il rispetto della legge e la salvaguardia del panorama. la nota del sindaco Ignazio Abbate sul caso luci nel centro storico

Pattugliamenti notturni e controlli della Guardia Costiera di Roma alle Secche di Tor Paterno : sequestri e sanzioni [FOTO e VIDEO] : Nei soli primi 20 giorni di Maggio sono circa 400 le miglia percorse da 4 diverse motovedette della Capitaneria di Porto di Roma per vigilare con 25 militari sull’Area Marina protetta di Tor Paterno. A seguito dei controlli, svolti anche con visori notturni e sistemi di monitoraggio satellitare, sono state sequestrate reti e comminate sanzioni per circa 7.000 euro per violazioni al Disciplinare sulla Fruizione dell’Area Marina Protetta. ...