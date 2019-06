Greta Thunberg lascia scuola per il clima | Il tempismo è cruciale

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Federico Garau Secondo alcune fonti vicine alla 16enne svedese, la giovane ha deciso di mettere da parte la propria istruzione per almeno un anno, così da potersi dedicare pienamente alla campagna per la difesa dell'ambiente Oramai del tutto dedita alla difesa dell'ambiente, la 16enneha intenzione di mettere temporaneamente da parte la propria istruzione e dire laper almeno un anno. Lo scopo è quello di dedicarsi alla lotta per la difesa del. Questo, almeno, è quanto alcune fonti vicine alla ragazzina svedese avrebbero riferito all'agenzia di stampa DPA. Il prossimo settembre, infatti,presenzierà al summit suldi New York, per poi dirigersi in Cile, dove prenderà parte alla conferenza suldelle Nazioni Unite. Troppi impegni, insomma, per poter pensare anche alla. La giovane svedese è ormai divenuta un simbolo. Da ...

HuffPostItalia : Greta Thunberg lascia la scuola per un anno - NicolaPorro : I Verdi non se la passano bene, non ditelo a #Greta Thunberg...???? - Linkiesta : A 9 anni presentò all'Onu il suo progetto con l'obiettivo di piantare 1 milione di nuove piante. 12 anni dopo ne ha… -