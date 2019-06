Greta Thunberg lascia la scuola per un anno

Greta Thunberg raccontata ai bambini : Greta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniGreta Thunberg raccontata ai bambiniL’impermeabile giallo e le lunghe treccine che sbucano dal cappuccio calato sugli occhi: ...

Il gigante e la bambina. Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg insieme per il clima : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme per il clima. La coppia che non ti aspetti sarà a Vienna per la manifestazione Fiera del clima (#climateKirtag), sulla Heldenplatz. Lo ha reso noto la stessa Greta su Facebook, postando due foto di lei con l’attore ed ex-governatore della California, noto per le sue politiche ambientaliste.Prima della manifestazione i due hanno calcato il palco dell’Austrian World Summit. ...

Cambiamenti climatici : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme a Vienna : L’attivista svedese Greta Thunberg ha presenziato ad una conferenza organizzata a Vienna da Arnold Schwarzenegger: la giovane ha lanciato un appello al mondo, chiedendo di “cambiare tutto” nel modo di vivere e di produrre allo scopo di limitare gli effetti dei Cambiamenti climatici. “È la crisi più importante che l’umanità abbia mai affrontato“, ha proseguito Greta. “Gli umani hanno una grande capacità ...

Clima e politica - Greta Thunberg sulle elezioni Europee : “non votate chi non si impegna per il clima” : “Coloro che sono i più colpiti dalla crisi del Clima sono persone giovani come me, che non possono votare. Se non votate per voi stessi, fatelo per noi“. Queste le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg, di fronte a migliaia di persone radunate per la annuale marcia per l’ambiente, che con i suoi i suoi scioperi del venerdì davanti al parlamento svedese ha dato il via al movimento globale dei ...

Greta Thunberg forse non prevedeva il successo dei suoi venerdì. È stato così anche per la Social street : In questi mesi ho seguito con interesse le modalità organizzative dei Fridays for Future, la mobilitazione mondiale promossa dall’attivista Greta Thunberg sul cambiamento climatico. E’ stato impressionate vedere come un’idea, se comunicata nel modo giusto, con sincerità, chiarezza e convinzione, possa coinvolgere così tante persone. Probabilmente Greta non si aspettava tutto questo quando ha iniziato. E’ stato così anche per le Social street. ...

Cambiamenti climatici - la chiamata alle piazze di Greta Thunberg : “Domani sciopero generale globale” : L’attivista svedese Greta Thunberg invita alla mobilitazione di massa contro i Cambiamenti climatici per la giornata di domani, un altro venerdì all’insegna del futuro come come reca il nome stesso del movimento Fridays for Future. “Domani sciopero generale globale“, è l’appello lanciato dalla 16 enne e da altri giovani ecologisti in una lettera pubblicata dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung. “Ancora ...

Da Chernobyl a Greta Thunberg - Federico Fazzuoli svela curiosità e retroscena su Linea Verde e i cambiamenti climatici : Federico Fazzuoli, storico conduttore di “Linea Verde”, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul successo di Linea Verde. “Il segreto era la continuità, l’idea che settimana dopo settimana potevi avere un colloquio diretto con i telespettatori –ha affermato Fazzuoli-. E poi un momento di grande ...

Il 2019 un anno con caldo record - “Greta Thunberg ha ragione” : “Nonostante il maltempo in Italia, il 2019 si classifica fino ad ora al terzo posto tra gli anni più bollenti del Pianeta facendo registrare una temperatura media del primo quadrimestre sulla superficie della Terra e degli Oceani addirittura superiore di 0,90 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo“: lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che “nonostante le ironie che si sono scatenate sui social la giovane ...

Roma - manifesto contro aborto rivolto anche a Greta Thunberg : 'Salviamo i cuccioli d'uomo' : Quella intrapresa dall'associazione Pro Vita e Famiglia è un'iniziativa che sta facendo veramente discutere. Infatti nella notte scorsa, in via Tiburtina a Roma, è apparso un gigantesco manifesto contro l'aborto, il quale è stato posizionato in bella vista su di un palazzo che affaccia sulla strada. Incontrovertibili le parole che vi si leggono: "Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo". Greta è ovviamente la nota ...

Giorgia a FQMagazine : “Il tema dell’ambiente è vitale e gli attacchi a Greta Thunberg sono il frutto della cultura social” : Un palco che spesso richiama l’universo, gli abiti in Dior che luccicano come se Giorgia fosse avvolta da una tendina di stelle. Questo e tanto altro è il Pop Heart Tour che l’artista sta portando in giro per l’Italia e che continuerà anche con delle tappe estive. In scaletta le cover reinterpretate (da Pino Daniele a Lorenzo Jovanotti) e le hit immancabili come “Di sole e d’azzurro” e “Come saprei”. Due ore e mezzo di ...

Vittorio Feltri contro Greta Thunberg : 'Racchia - saccente e porta sfiga' : Vittorio Feltri quando ha una cosa da dire, non si preoccupa degli effetti che potrebbe scatenare. Quando ha un dissenso da rendere pubblico, lo fa senza peli sulla lingua. Questo, per forza di cose, rischia di scatenare un effetto domino che fa divampare le polemiche e attacchi personali nei suoi confronti. Il perbenismo, però, non sta di casa nelle sue opinioni, anche se c'è da mettere in rilievo tutta la propria discordanza nei confronti di ...

Vittorio Feltri : “Greta Thunberg? Racchia - saccente e porta pure sfiga” : Lunedì 6 maggio, il titolo di apertura di Libero era: “Riscaldamento del pianeta? Ma se fa freddo“. Nel pezzo, si faceva riferimento al fatto che essendo le temperature basse per la stagione, l’allarme sul clima sarebbe tutta una bufala. E oggi, il direttore Vittorio Feltri torna a dire la sua su Greta Thunberg già in passato definita “gretina” e “rompiballe”: “Di sicuro non diamo retta a una ...

Feltri all'assalto di Greta Thunberg : "È una racchia - saccente e porta pure sfiga…" : Pina Francone Il direttore di Libero attacca duramente Greta Thunberg, l'attivista svedese 16enne che si batte per l'ambiente L'invettiva di Vittorio Feltri contro Greta Thunberg. Già, il direttore di Libero ha vergato un editoriale durissimo contro l'attivista svedese 16enne, affetta da sindrome di Asperger, che si batte per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico. "A noi di Libero non ce ne frega nulla del clima, ...

Davvero Greta Thunberg è 'passata' dalla lotta per il clima all'antifascismo? : La risposta breve è sì, e la notizia della sua presenza a una contro-manifestazione antifascista in Svezia è stata confermata sia dalla stampa locale sia sui suoi canali social. Sui giornali italiani ...