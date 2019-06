Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche negli USA

Alcuni utenti hanno un fastidioso problema con Google Assistant e Bluetooth : Stando alle segnalazioni di Alcuni utenti, Google Assistant si silenzia automaticamente nel momento in cui viene collegato ad Alcuni dispositivi Bluetooth L'articolo Alcuni utenti hanno un fastidioso problema con Google Assistant e Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Google rompe con Huawei : stop ad alcuni aggiornamenti Android sui cellulari del colosso cinese : L’annuncio avrà conseguenze notevoli, che ancora è difficile quantificare: Google ha rotto con Huawei. La società americana che produce il sistema operativo Android - che fa funzionare la stragrande maggioranza degli smartphone nel mondo - ha fatto sapere che sospenderà le relazioni con la cinese Huawei. La decisione arriva pochi giorni dopo l’inserimento di Huawei tra le società “a ...

Con un post sul blog degli sviluppatori, Google rende noto che, a causa dei nuovi requisiti in alcuni mercati, presto introdurrà le ritenute alla fonte

Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli

Sono giorni in cui si parla anche di Samsung Email. Tutto nasce da un messaggio di posta elettronica ricevuto da tantissimi utenti in possesso di un Samsung Galaxy, che ha sollevato non pochi dubbi e discussioni anche con il pubblico italiano. In un periodo in cui l'attenzione degli addetti ai lavori si concentra soprattutto su progetti come il Samsung Galaxy Fold, come avrete notato in questi giorni anche sulle nostre pagine, occorre prendere ...

Google Stadia : alcuni punti deboli : L’annuncio di Google Stadia ha fatto molto parlare il Web, trovando molti consensi da parte degli utenti, insieme a tanti dubbi riguardo la sua struttura. Dettagli Una nuova frontiera dell’attuale universo Gaming sembra essere rappresentata dal “Cloud Gaming”. Tramite la potenza del Cloud e i nuovi standard di rete, sarà possibile beneficiare di un’esperienza di gaming diretta e un catalogo molto ampio. Fra i servizi di questa tipologia abbiamo ...