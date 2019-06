Golf | US Open femminile 2019 | Mamiko Higa conserva la prima posizione | Lucrezia

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Si è svolto nella notte italiana il secondo giro dello US, secondo dei cinque Major in programma per il calendarioisticoin corso presso il Country Club di Charleston, South Carolina (USA). La pioggia ha costretto l’organizzazione a sospendere il torneo in anticipo e circa un terzo delle giocatrici devono ancora portare a termine le proprie 36 buche. La giapponese, grande protagonista dellegiornata, ha chiuso in 71 colpi mettendo a segno quattro birdie e quattro bogey endo lo score complessivo di -6 e la testa della classifica. Alle sue spalle, in secondasolitaria a -5, è salita la statunitense Jessica Korda grazie ad un ottimo giro in 68. Soltanto un colpo più indietro una coppia formata dalla francese Celine Boutier (che è fermata alla 14) e dalla statunitense Gina Kim, sorprendente amateur sino ad ora principale ...

