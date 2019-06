Golf – Belgian Knockout | Guido Migliozzi stacca il pass per i quarti di finale | fuori gli

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi vola ai quarti di finale al Belgian Knockout! Eliminati gli altri cinque italiani in gara : Ancora un ottimo risultato per Guido Migliozzi, alla sua prima stagione sullo European Tour, al termine della terza giornata del Belgian Knockout 2019, torneo dalla formula decisamente particolare che si sta svolgendo presso il Rinkven International Golf Club di Anversa (Belgio). Il 22enne vicentino, già vincitore del Kenia Open nel mese di marzo, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale e domani sfiderà il danese Bernd Wiesberger per ...

Golf – Belgian Knockout : sei azzurri nella fase match play - Paisley al comando : Eurotour: in Belgio sei azzurri a fase match play. Migliozzi, Gagli, E.Molinari, Paratore, Bergamaschi e Bertasio conquistano il pass. Out Pavan Il britannico Chris Paisley, con 130 (65 65, -12) colpi, s’è classificato al primo posto nella qualificazione alle fasi finali del Belgian Knockout, torneo innovativo dell’European Tour. Ad Anversa ottima prova per Guido Migliozzi che, con 136 (-6), ha staccato il pass per la seconda parte della ...