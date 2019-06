Gli smartphone Sony hanno portato tante innovazioni negli anni e ora c’è Sony Xperia 1

Le app di Microsoft Office smetteranno di funzionare su questi smartphone da luGlio : Microsoft ha aggiornato i requisiti di sistema per le sue app Office mobile e pare abbia deciso di "tagliare" gli utenti Android con smartphone meno recenti L'articolo Le app di Microsoft Office smetteranno di funzionare su questi smartphone da luglio proviene da TuttoAndroid.

Quale smartphone scatta meGlio le foto notturne? : Le foto notturne vengono ormai sbandierate come l’elemento tecnologico più innovativo degli smartphone. Il mercato di questi dispositivi si è infatti evoluto notevolmente negli ultimi tempi e i progressi maggiori si sono avuti in diversi componenti dai display alle batterie, ma è il reparto fotografico quello che ha subito l’accelerazione maggiore. Gli utenti scattano sempre più fotografie con i cellulari, basta guardarsi intorno per averne ...

MiGlior smartphone giugno 2019 - i modelli in offerta : Prestazioni, autonomia e fotocamere di qualità. È questo l'identikit dello smartphone più cercato dagli italiani secondo Ridble, il primo sito in Italia dedicato alle guide all'acquisto che monitora e testa i prodotti presenti sul mercato per aiutare gli utenti a trovare il Miglior prodotto per una specifica esigenza di acquisto. Analizzando i fattori che gli italiani prendono maggiormente in considerazione nella scelta ...

Smartphone 500 euro : i miGliori da comprare : La categoria degli Smartphone da 500 euro è un po’ particolare, perché sono pochi i dispositivi che vengono venduti ad un prezzo di listino tra i 400 e i 500 euro. Questa particolare fascia è leggi di più...

La dipendenza da smartphone neGli adolescenti è un problema sempre più grave : La Società italiana di Pediatria ha stilato una lista di alcuni consigli utili per ridurre il problema della dipendenza da smartphone negli adolescenti. L'articolo La dipendenza da smartphone negli adolescenti è un problema sempre più grave proviene da TuttoAndroid.

IKEA : presto Gli acquisti anche da smartphone tramite app ufficiale : Quando si parla di soluzioni di arredamento che si adattano alle esigenze di tutti, la catena svedese di punti vendita dedicati ai mobili è considerata una garanzia per milioni di consumatori. Da diversi anni, tuttavia, sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti effettuano i propri acquisti, con una forte spinta dell’e-commerce che continua a macinare numeri in crescita. E’ quindi inevitabile che per non rischiare di ...

Xiaomi Mi 9T - Mi 9K o Mi 9I? SceGliete voi il nome del prossimo smartphone della gamma : Xiaomi è pronta a lanciare un nuovo smartphone della gamma Mi 9: sarà Xiaomi Mi 9T, Mi 9K o Mi 9I? La casa cinese vuole conoscere la vostra opinione! L'articolo Xiaomi Mi 9T, Mi 9K o Mi 9I? Scegliete voi il nome del prossimo smartphone della gamma proviene da TuttoAndroid.

Smartphone senza notch : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone senza notch presenti sul mercato. Da quando è stato introdotto da Apple sull’iPhone X, il notch è stato sicuramente un trend tra i produttori, anche leggi di più...

Smartphone top di gamma : i miGliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

Smartphone : i cinque consiGli per evitare che diventi una dipendenza : L’85% degli adolescenti usa quotidianamente il telefonino, il 53% anche a scuola. E in media si perdono sei ore e mezza di sonno a settimana a causa degli Smartphone. Un Position Statement presentato al congresso italiano di Pediatria aiuta i genitori a evitare che il telefono...

Nuovi giochi e accessori Pokémon sono in arrivo per Gli smartphone : In una conferenza stampa di Tokyo, The Pokémon Company ha confermato l'arrivo di molte novità su dispositivi mobili e su Nintendo Switch. La società ha rivelato che il sequel di Detective Pikachu, un servizio basato su cloud chiamato Pokémon Home, una nuova app per dispositivi mobili chiamata Pokémon Sleep, un nuovo accessorio per monitorare i passi e il sonno denominato Pokémon GO Plus + e un misterioso gioco per smartphone chiamato Pokémon ...

Huawei fa causa aGli Usa : cosa succede a chi possiede Gli smartphone : Il colosso cinese ritiene sia incostituzionale il divieto imposto da Washington alle aziende Usa di acquistare le proprie...

Londra traccerà tutti Gli smartphone dei passeggeri della metro : Rivoluzione tecnologica a Londra dal prossimo luglio. L’azienda dei trasporti pubblici di Londra, Transport for London (TfL), inizierà a tracciare

Smartphone 5G : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Smartphone 5G, che sicuramente saranno il futuro della tecnologia mobile. Infatti il 5G è stato uno dei protagonisti assoluti di questo inizio del 2019, con tutte le leggi di più...