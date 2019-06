Gli influencer al Quirinale per raccontare il dietro le quinte del ricevimento per il 2

Borderlands 3 : Gearbox ha preso spunto daGli streamer ed influencer per creare i cattivi del gioco : I nuovi cattivi all'interno di Borderlands 3 non saranno come Handsome Jack o una multinazionale come Hyperion. Avranno invece il volto di due gemelli, Troy e Tyreen Calypso che presiedono uno strano culto di fanatici chiamati "Children of the Vault".Attraverso un'intervista a GameSpot, Randy Varnell, produttore responsabile della narrazione, ha svelato qualcosa di più sulla coppia malvagia."Conosciamo tutti degli streamer che sono molto, molto ...

[La storia] Non solo l'influencer - ecco perché il sogno dei ragazzi è fare Gli operai : La prima notizia, enorme, è che il teatro è pieno ogni sera per assistere a "La classe operaia va in Paradiso" , spettacolo tratto da un film del 1971 e che dura tre ore abbondanti. La seconda notizia,...

Influencer assolta : «Post su Instagram non sono pubblicità occulta». Lei è la moGlie di Hummels : Era finita sotto accusa, ma è stata assolta in tribunale: la moglie del difensore del Bayern Monaco Mats Hummels, la web Influencer Cathy Hummels (485mila followers su Instagram), è stata infatti prosciolta dalle accuse di pubblicità ingannevole sul suo profilo social, assoluzione decisa dai giudici del tribunale di Monaco di Baviera. La sentenza ha chiarito che Cathy, moglie del difensore campione del mondo nel 2014 con la Nazionale tedesca, ha ...

Granoro punta sul food influencer : Marco Bianchi nuovo volto della pasta made in PuGlia : L'annuncio è arrivato sui social network mercoledì 17 aprile, mentre il primo appuntamento ai fornelli è per il 6 maggio, a Milano, in occasione di Tuttofood, la fiera internazionale dedicata al cibo ...

Il pappagallo sposta Gli oggetti e risponde ai comandi : l’intesa con la influencer è sorprendente. Vedere per credere : Tracy Harmoush è una influencer libano-statunitense che ha lasciato il proprio Paese d’origine insieme al lavoro nel settore bancario. I suoi post, generalmente, sono legati al fitness. Ma la particolarità di questa ragazza è il proprio compagno di allenamenti, un pappagallo (Nike, che sponsorizza le foto di Harmoush, ha chiesto espressamente che compaia nei post). Nel video, la perfetta intesa tra i due. Video Instagram L'articolo Il ...

Che cos’e il Coachella e perché Gli influencer italiani vi partecipano : Coachella 2019, cos’è e perché ci sono fashion blogger italiani? Vi starete chiedendo anche voi cos’è il Coachella Festival 2019 e perché se ne sta parlando così tanto. Soprattutto quest’anno. Domanda lecite, visto che i nostri influencer italiani sono volati in massa alla volta della California, dove hanno scattato selfie a più non posso esibendo […] L'articolo Che cos’e il Coachella e perché gli influencer ...

Coachella - Gli influencer italiani tra fisici scolpiti e curiose mascherine : Il Coachella Music Festival è uno degli eventi più iconici del pianeta al quale molte persone ambiscono partecipare. Quest'anno sono stati tantissimi gli influencer italiani che sono partiti alla ...

Da un borgo della PuGlia al set di «Game of Thrones» : l'intervista a Costantino Carrara - pianista influencer : Oggi, a soli 21 anni, Carrara ha raggiunto i 700mila iscritti sul suo canale e gira il mondo mettendo in scena i suoi arrangiamenti: 'Più o meno l'iter compositivo funziona così: ascolto un brano, ...

Instagram le chiude il profilo e l'influencer si dispera : «Non voGlio fare un lavoro normale» : Una influencer statunitense, Jessy Taylor, ha caricato un video su YouTube chiedendo in lacrime di riavere il proprio profilo Instagram da più di 100 mila follower, cancellato in seguito a numerose segnalazioni degli utenti. Ha pregato i suoi utenti di smettere di segnalare il profilo come spam, dichiarando di non voler fare un «lavoro normale» e che, sostanzialmente, non vuole tornare alla vecchia vita offline dove, senza follower, si sente ...

Alexandria Ocasio-Cortez - chi è la - prima - influencer politica che fa impazzire Gli Usa : C'è una nuova icona di stile a Washington. Beniamina dei social, al centro dell'attenzione mediatica qualsiasi cosa dica, faccia e soprattutto - indossi. Eppure Alexandria Ocasio-Cortez , 29 anni, ...

Influencer si dispera e piange per quattro minuti : “Mi hanno cancellato Instagram - non voGlio fare un lavoro vero” : “Basta segnalare il mio profilo, senza i miei follower non sono nulla“. L’Influencer americana Jessy Taylor, 21 anni, ha affidato la propria disperazione a un video di quasi quattro minuti pubblicato su Youtube a causa del blocco, temporaneo, del profilo Instagram. “Non ho nessuna abilità. Ho lavorato in passato in un Mc Donald’s ma non voglio tornare a fare quella vita. Ora mi sento felice”. L'articolo ...