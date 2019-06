Giro d’Italia 2019 | ventesima tappa Feltre-Croce d’Aune Monte Avena | orario d’inizio e

LIVE Giro d’Italia 2019 - Ventesima tappa Feltre-Croce d’Aune in DIRETTA : orari - canale tv - streaming e programma : Nella Ventesima tappa del Giro d’Italia 2019 vivremo la lotta decisiva per la maglia rosa, con i corridori che si sfideranno nei 194 km da Feltre a Croce d’Aune-Monte Avena. Oggi assisteremo ad uno spettacolare tappone dolomitico con cinque salite impegnative, su cui chi avrà le gambe potrà ribaltare la classifica generale. Dopo 8,5 km inizierà la prima salita di giornata, Cima Campo, 18,7 km con una pendenza media che sfiora il 6%. ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone ha vinto la maglia azzurra! Miglior scalatore - un italiano trionfa dopo 4 anni : Giulio Ciccone ha conquistato matematicamente la maglia azzurra al Giro d’Italia 2019, il 24enne comanda la classifica riservata ai Migliori scalatori con 229 punti ed è irraggiungibile dal più immediato inseguitore (l’ecuadoregno Richard Carapaz è a quota 66). L’alfiere della Trek-Segafredo, vincitore anche del tappone Lovere-Ponte di Legno che prevedeva l’ascesa del Mortirolo (è transitato per primo sulla Cima Pantani), ...

Giro d’Italia 2019 - Feltre-Croce d’Aune : il tappone dolomitico. Cosa può succedere e dove si può attaccare. Obbligatorio far corsa dura sin dal Manghen : Siamo giunti al gran finale. Domani si decide il Giro d’Italia 2019, che avrà comunque domenica una cronometro più che insidiosa in quel di Verona per dare gli ultimi verdetti. Sarà fondamentale però attaccare in questo sabato nel quale è atteso grandissimo spettacolo: ventesima frazione, il tappone dolomitico, da Feltre a Croce d’Aune, l’ultima speranza di provare a ribaltare gli equilibri. Il percorso è davvero insidioso. 194 ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Domani giornata cruciale - mi aspetto grandi distacchi” : Primoz Roglic occupa il terzo posto nella classifica generale del Giro d’Italia, oggi si è difeso nella frazione che si è conclusa a San Martino di Castrozza e domani cercherà di battagliare nel tappone dolomitico: lo sloveno proverà non solo a difendere il piazzamento sul podio ma cercherà anche un’azione per provare a insidiare Richard Carapaz e Vincenzo Nibali per il successo finale. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha rilasciato ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz non perde un metro. Ecuadoriano apparentemente inattaccabile - manca un’ultima prova per il trionfo : Sempre più in maglia rosa, sempre più vicino alla conquista del Giro d’Italia 2019: Richard Carapaz si presenta al weekend conclusivo con 1’54” di vantaggio su Vincenzo Nibali, tra lui e il Trofeo Senza Fine ci sono il tappone alpino di domani e la cronometro conclusiva di domenica, due ostacoli impegnativi che attendono l’ecuadoregno e che lo separano dall’apoteosi. L’alfiere della Movistar sembra al momento ...

Giro d’Italia 2019 - che talento Andrea Vendrame! Tiene in salita ed è veloce : possibile nome nuovo per le Classiche : Quest’oggi la fortuna non è stata dalla parte di Andrea Vendrame. Dapprima il giovane veneto dell’Androni Giocattoli-Sidermec è riuscito ad inserirsi nella fuga di giornata, poi si è scatenato sulla salita conclusiva di San Martino di Castrozza resistendo al forcing degli altri avversari, ma poi, a tre chilometri dall’arrivo, ecco la beffa. Mentre era all’inseguimento di Esteban Chaves, un salto di catena lo costringe a ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Domani ci sarà un grande spettacolo. Landa - più che un compagno di squadra - è un vero leader” : Siamo ormai alle battute conclusive del Giro d’Italia 2019, che sembra più che mai nelle mani di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, finora, non ha mai mostrato un segno di cedimento; lui, la sua Movistar, e uno straordinario Mikel Landa, sono i veri padroni della Corsa Rosa. Domani e domenica sarà una lotta serrata tra i principali favoriti, ogni secondo sarà buono per conquistare il Trofeo senza fine. Carapaz ha concluso la tappa ...

Esteban Chaves ha vinto la 19ª tappa del Giro d’Italia - Richard Carapaz rimane in maglia rosa : Il ciclista colombiano Esteban Chaves ha vinto la terzultima tappa del Giro d’Italia, 151 chilometri da Treviso a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. A due chilometri dal traguardo Chaves ha staccato il gruppetto di testa composto da altri

