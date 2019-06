Giro d’Italia 2019 | sicurezza impotente contro la stupidità degli spettatori Dopo Nibali

Giro d’Italia – Carapaz emozionato - ma l’ecuadoriano rimane con i piedi per terra : “Nibali? Nella crono finale può accadere di tutto” : Richard Carapaz verso la vittoria del Giro d’Italia: le parole dell’ecuadoriano della Movistar alla vigilia della cronometro di Verona che chiude l’edizione 102 della Corsa Rosa Richard Carapaz è ad un passa dalla vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: dovrebbe succedere qualcosa di davvero sorprendente domani per non vedere, al termine della cronometro di Verona, l’ecuadoriano della Movistar sul ...

Giro d’Italia : tifoso fa cadere Lopez - lui lo prende a schiaffi : Ultima tappa in linea del 102esimo Giro d’Italia (prima della cronometro decisiva di domenica 2 giugno a Verona) con un clamoroso episodio proprio nell'ultima salita. Protagonista il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), attuale maglia bianca quale leader della classifica dei giovani, finito per terra per colpa di un tifoso. Miguel Angel Lopez cade per colpa di un tifoso Nella 20° tappa del Giro d’Italia 2019, che ha portato i corridori da ...

Giro d’Italia – Miguel Angel Lopez schiaffeggia un tifoso : “mi dispiace - ma devono rispettarci” : Miguel Angel Lopez schiaffeggia il tifoso che ha causato la sua caduta: le parole del colombiano dell’Astana Episodio davvero spiacevole oggi nella penultima tappa del Giro d’Italia 2019: Miguel Angel Lopez è stato atterrato in un momento decisivo della salita verso il traguardo di Croce d’Auna da un tifoso distratto e irrispettoso. Il colombiano dell’Astana non ha reagito bene e ha reagito invaso dalla rabbia nei ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic penalizzato di 10 secondi! Spinto da un tifoso in salita : Primoz Roglic ha subito una penalizzazione di 10 secondi in classifica generale al Giro d’Italia 2019. Lo sloveno, attualmente quarto a 3’16” dalla maglia rosa Richard Carapaz ma ad appena 23” dal terzo posto di Mikel Landa, è stato punito perché durante la salita finale della tappa odierna ha ricevuto un traino da parte di un tifoso: un suo supporter, infatti, gli ha dato una spinta prolungata in un momento di fatica e ...

Il Giro d’Italia è nelle mani di Carapaz - a Monte Avena vince Bilbao : Richard Carapaz ha messo le mani sul Giro d’Italia conducendo con sicurezza anche l’ultima tappa di montagna, quella con l’arrivo a Monte Avena. L’ufficializzazione arriverà domani dopo la crono di Verona, ma lo scalatore dell’Ecuador ha difeso senza troppi affanni tutto il suo vantaggio su Nibali e allungato ancora su Roglic, staccatosi nell’ultima discesa. La tappa è andata invece allo spagnolo della Astana Pello Bilbao, già vincitore a ...

Giro d’Italia 2019 : Carapaz ipoteca la Rosa. Tappa a Bilbao : Giro d’Italia 2019: Carapaz ipoteca la Rosa. Tappa a Bilbao Richard Carapaz è a un passo dal trionfo del Giro d’Italia 2019. L’ecuadoriano oggi, nel tappone dolomitico finale, è riuscito a difendersi da Nibali e ad incrementare il proprio vantaggio su Roglic. LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2019: Ciccone trionfa sotto la pioggia sul Mortirolo A Monte Avena bis di Bilbao Sulla Tappa numero venti del Giro d’Italia ...

Giro d’Italia 2019 - Miguel Angel Lopez prende a pugni un tifoso : “Era adrenalina pura - mi ha fatto cadere! Ci vuole rispetto” : Miguel Angel Lopez è stato protagonista della ventesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano ha tentato più volte l’attacco per vincere la frazione regina della Corsa Rosa e sembrava avere un’ottima gamba fin sulle prime rampe della salita conclusiva che conduceva al Monte Avena: proprio in quel frangente, però, uno spettatore lo ha fatto cadere! L’alfiere dell’Astana si è prontamente rialzato e, giustamente ...

Giro d’Italia – Roglic aiutato da tifosi invadenti : arriva la sanzione per lo sloveno [VIDEO] : tifosi spingono Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma penalizzato di 10 secondi arriva la stangata per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma è stato penalizzato di 10 secondi nella classifica generale a causa di un episodio che non è di certo passato inosservato. Due tifosi hanno infatti spinto per diversi metri Roglic aiutandolo ad avvicinarsi ai suoi rivali, Nibali e Carapaz, che si erano staccati. Lo sloveno non ha fatto un ...

Giro d’Italia 2019 - tifoso provoca caduta di Miguel-Angel Lopez che si rialza e lo schiaffeggia : Brutto episodio nel finale della ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2019. A pochi chilometri dall'arrivo un tifoso ha provocato la caduta di Miguel-Angel Lopez. Il classe 1994 colombiano del Team Astana ha perso letteralmente le staffe nei confronti dello spettatore e dopo essersi rialzato lo ha colpito con una serie di schiaffi. A trionfare è stato Pello Bilbao, con l'ecuadoregno Richard Carapaz che ha mantenuto la maglia rosa ...

Giro d’Italia - tappa a Pello Bilbao. Carapaz rosa : Lo spagnolo Pello Bilbao conquista in volata la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia da Feltre a Monte Avena. L'ecuadoriano Richard Carapaz mantiene la maglia rosa in vista della crono di domani a Verona che decretera' il vincitore della corsa. Nibali quinto. Carapaz ipoteca cosi' la vittoria finale che si decretera' domani con l'ultima tappa: la crono di 17 chilometri di Verona. L'ecuadoriano, oggi quarto al traguardo mantiene infatti ...

L’ecuadoriano Richard Carapaz è a un passo dalla vittoria del Giro d’Italia : Il ciclista spagnolo Pello Bilbao ha vinto la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia, 194 chilometri da Feltre al passo Croce d’Aune. Bilbao ha battuto in volata il connazionale Mikel Landa, con cui è arrivato al traguardo dopo una tappa costituita

Giro d’Italia – Carapaz ad un passo dalla vittoria - Nibali e Landa fanno fuori Roglic : la nuova classifica generale : Carapaz si conferma maglia rosa e si assicura la vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: la nuova classifica generale della Corsa Rosa E’ andato in scena oggi l’ultimo tappone di montagna del Giro d’Italia 2019: i ciclisti hanno affrontato percorso tosto e difficile, decisivo per questa 102ª edizione che sta volgendo ormai al termine. Vincenzo Nibali non è riuscito nel tentativo di accorciare le distanze ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Feltre-Croce d’Aune) : Pello Bilbao si aggiudica la frazione dolomitica davanti a Landa e Ciccone : La ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato uno spettacolo di assoluto valore e ha visto infiammarsi in maniera spettacolare la battaglia tra gli uomini di classifica. Sulla salita verso Croce d’Aune il terzetto composto da Richard Carapaz (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Mikel Landa (Movistar) ha staccato gli avversari diretti per il successo finale, ma la vittoria di giornata è andata allo ...

Giro d’Italia - Miguel Ángel López cade per colpa di un ‘tifoso’ : il colombiano si rialza e lo schiaffeggia : La caduta a 5 chilometri dal traguardo, la colpa attribuita a un tifoso e la reazione: Miguel Ángel López ha schiaffeggiato un “tifoso” che seguiva a bordo strada la tappa del Giro d’Italia con arrivo a Croce d’Aune. Mentre lo scalatore stava affrontando la salita finale nel gruppetto della maglia rosa Richard Carapaz, l’uomo nell’incitare i ciclisti ha provocato la caduta del colombiano. rialzatosi, il ...