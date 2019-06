Ginnastica ritmica | Alexandra Agiurgiuculese Campionessa Italiana Primo tricolore

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Italia senza medaglie con Agiurgiuculese e Baldassarri - nascono le Farfalle del futuro : Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri non sono riuscite a conquistare l’agognata medaglia agli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che sono andati in scena a Baku (Azerbaijana): c’era grande attesa attesa attorno alle due azzurre, capaci l’anno scorso di salire sul podio ai Mondiali, ma purtroppo la rassegna continentale non è stata terreno di conquista per le nostre portacolori che sono rimaste lontane dai vertici. Le ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Milena Baldassarri non riesce nella magia - Italia senza medaglie. Dominio della Russia : L’Italia non riesce a conquistare nemmeno una medaglia nelle Finali di Specialità che oggi hanno chiuso gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica a Baku (Azerbaijan). Milena Baldassarri era scesa in pedana per andare a caccia del podio con la palla e con il nastro ma la 17enne romagnola non è riuscita nella magia, si è dovuta accontentare del sesto e del settimo posto con 20.400 e 17.950 punti. L’argento iridato col nastro è risultata ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità - Milena Baldassarri sesta alla palla. Azzurrine quarte ai cerchi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si chiude la rassegna continentale a Baku (Azerbaijan) e si assegnano le medaglie per le individualiste seniores. L’Italia si affida totalmente a Milena Baldassarri che andrà a caccia dell’impresa alla palla e con il nastro, la romagnola ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: la 17enne ha conquistato ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (domenica 19 maggio) Tutte le azzurre in finale : oggi domenica 19 maggio si concludono gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) si assegnano le medaglie nelle varie specialità. L’Italia andrà a caccia di risultati importanti prima con il gruppo juniores che punta al podio e poi con Milena Baldassarri che tra palla e nastro ha Tutte le carte in regola per consacrarsi dopo aver già conquistato una agli ultimi Mondiali. Di seguito il calendario completo, il programma ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Milena Baldassarri firma il bis - in finale col nastro! Eliminata Agiurgiuculese : Milena Baldassarri si conferma in grandissima forma e conquista la seconda finale di Specialità agli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che si stanno disputando a Baku (Azerbaijan). La 17enne, dopo aver staccato il pass per l’atto conclusivo alla palla nella giornata di ieri, oggi ha completato la missione anche col nastro: la romagnola ha eseguito alla perfezione il suo esercizio sulle note di Beetlejuice ed è stata premiata da giudici ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : l’Italia juniores inizia alla grande - terza a metà gara. Sabato caccia al podio : Ottimo avvio per l’Italia agli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il gruppo juniores ha infatti eseguito un meraviglioso esercizio con i cinque cerchi e ha ottenuto 23.050 punti, un risultato che vale il terzo posto provvisorio alle spalle di Russia (23.700) e Bielorussia (23.100). Le azzurrine precedono l’Ucraina (21.800) e le padrone di casa (21.650), il sogno di salire sul podio nel ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (giovedì 16 maggio) Tutte le azzurre in gara : oggi giovedì 16 maggio incominciano gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, si alza il sipario a Baku (Azerbaijan) dove oggi vedremo all’opera i gruppi juniores. La rassegna continentale si apre con l’esercizio ai 5 cerchi delle squadre giovanili, il primo atto del concorso generale che si completerà poi nella giornata di sabato. Ci aspettano 80 minuti di grande passione con i talenti del futuro pronti a mettersi in gioco e ...

Ginnastica ritmica - Calendario Europei 2019 : su che canale vederli in tv e streaming. Orari e programma : Non è prevista una copertura tv in diretta per gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 19 maggio. Alla rassegna continentale non parteciperanno i gruppi seniores (l’Italia non potrà contare sulle sue Farfalle), le individualiste seniores si daranno battaglia per la conquista delle medaglie nelle varie specialità: gli atti conclusivi dei quattro attrezzi si svolgeranno domenica 19 maggio e ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : gemelle Averina pronte a dominare - Ashram e Soldatova alla finestra. L’Italia ci prova - medaglie possibili : Baku è pronta per ospitare gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, nella capitale dell’Azerbaijan andrà in scena la rassegna continentale dal 16 al 19 maggio: come in tutti gli anni dispari, la competizione non prevede la partecipazione dei gruppi seniores (le nostre Farfalle non saranno della partita) e vedremo all’opera esclusivamente le individualiste seniores che si contenderanno le medaglie nelle varie specialità (niente titolo ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri per fare sognare l’Italia - caccia alle medaglie : Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese sognano in grande in vista degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 19 maggio. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste durante la rassegna continentale dove verranno messe in palio esclusivamente le medaglie delle finali di specialità, le nostre individualiste di punta sono riuscite a salire sul podio agli ultimi Mondiali ...