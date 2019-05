Fra sapori tradizionali e innovazione la sagra diventa cashless

GianFranco Vissani : "Per Pasqua prendo gli agnelli più piccoli : sono più saporiti. Li uccido a mani nude - col coltello" : Lo chef Gianfranco Vissani si racconta a Radio Uno, ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora. Durante il programma,condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il cuoco ha esordito dicendo che per uno che fa il suo lavoro non conta avere il "phisique du role":Non faccio distinzioni tra cuoco magro e meno magro. Io, ad esempio, sono dimagrito di ben 36kg, pesavo 166 kg e ora peso 130kg.Un regime alimentare ferreo, di cui Vissani ha parlato ...