Forza Italia auspica che a Scicli si torni presto a votare

MotoGP - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Francesco Bagnaia piazza la zampata - Marquez non Forza - Dovizioso 11° - Rossi solo 18° : La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco. Ad ogni modo ottimo venerdì ...

Belve (Nove) Carfagna : “Forza Italia? Il partito non esiste. Berlusconi è ancora il leader - ma va affiancato” : “Oggi non esiste un partito, esiste un’organizzazione territoriale. Non esiste un’organizzazione a livello nazionale, quindi un coordinamento in grado di affiancare il presidente Berlusconi nell’elaborazione della linea politica, nella gestione delle alleanze, nella scelta, anche, per esempio, dei candidati”. A pochi giorni dai risultati delle elezioni europee, la vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di ...

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia - bomba di Dagospia : che testa fa saltare - chi lancia premier : Indiscreto da Arcore, rilanciato da Dagospia. Si parla delle strategie di Silvio Berlusconi in vista delle elezioni politiche, che in ogni caso si avvicinano: gli orizzonti temporali del governo gialloverde, infatti, appaiono ridottissimi. Il Cav, in prima persona, ha deciso di impegnarsi in Europa.

Poste Italiane : 1.438 nuovi “punto poste” per rafForzare la rete e-commerce d’Italia : Per il ritiro e la consegna dei pacchi acquistati su internet sono operativi 1.438 nuovi punti che saliranno ad oltre 3.500...

Vertice Forza Italia - Berlusconi : “Il voto ha cambiato i rapporti di forza. Ci saranno presto nuove elezioni” : “Il voto ha cambiato i rapporti di Forza e questo governo non durerà a lungo. Noi siamo convinti che con un governo diverso si potrà togliere l’Italia da questa situazione. I cinque stelle hanno fatto male all’economia e alle imprese. Siamo ultimi in Europa per investimenti in titoli pubblici imprese e sviluppo economico e occupazione. Ci sarà rinnovamento anche per noi. Congresso in autunno perché prevediamo nuove elezioni. ...

Forza Italia - la crisi porta Berlusconi alla svolta storica : “Congresso entro fine anno - noi spina dorsale del centrodestra” : Basta con le risse sulle agenzie di stampa e niente direttorio o simili, ma la crisi più profonda di Forza Italia porta Silvio Berlusconi a una scelta storica per il partito che fondò 25 anni fa: un congresso da organizzare entro la fine dell’anno. Il leader è e resta lui, specie dopo il rinnovato bagno di voti alle Europee che lo porterà tra Bruxelles e Strasburgo. “Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l’energia e la ...

Berlusconi non va in pensione : blinda Forza Italia e lancia frecciate alla "signora Meloni" : "Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre" dice l'ex premier. Ma nel partito...

Forza Italia - congresso e nuovi volti. Berlusconi cavalca la svolta democratica : Per la prima volta, forse a tempo scaduto, Forza Italia proverà il brivido della democrazia. Terrà in autunno un congresso nazionale per decidere linea politica, programmi e gruppo dirigente. Prende dunque corpo la proposta lanciata, su queste colonne, da Maria Stella Gelmini. Un’apposita commissione di cinque membri, in rappresentanza della varie ...

Forza Italia - via libera a congresso in autunno. Berlusconi - il governo cadrà : Sono intervenuti Fazzone, Romani, Brunetta, Gelmini e altri esponenti azzurri, ma non Carfagna, ne' altri che hanno criticato la linea politica portata avanti in questi mesi. Toti non e' neanche venuto: l'ufficio di presidenza di Forza Italia ha dato il via libera alla fase congressuale ma l'obiettivo di compattare il partito per ora non e' stato raggiunto. L'ala del Sud non si ritiene soddisfatta: aveva proposto un coordinamento unico, chiesto ...

Ma io rimango alla guida! Silvio Berlusconi lancia il congresso di Forza Italia in autunno : Dopo la delusione elettorale, Silvio Berlusconi prova a rilanciare Forza Italia con un congresso che si terrà in autunno. Ma la guida del partito, annuncia lo stesso ex presidente del Consiglio, rimarrà saldamente nelle sue mani: "Ci saranno presto elezioni nazionali, noi ci stiamo preparando a un rinnovamento che parta da giovani e ottimi amministratori che abbiamo nel territorio".

Silvio Berlusconi - terremoto dentro Forza Italia : Mariastella Gelmini si dimette : terremoto dentro Forza Italia dopo il disastro alle elezioni europee: Mariastella Gelmini si è dimessa da coordinatrice azzurra in Lombardia. Dimissioni già rimesse, dalla stessa, nelle mani del presidente Silvio Berlusconi quando era stata eletta capogruppo del partito alla Camera. Leggi anche: Ber

Silvio Berlusconi - la botta più dura : dove Giorgia Meloni ha sorpassato Forza Italia : Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segn

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Valdaora-Santa Maria di Sala) : possibili scenari tattici. Chi avrà la Forza di tenere la corsa bloccata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DICIOTTESIMA tappa DEL Giro D’ITALIA 2019 VALDAORA-SANTA Maria DI SALA DALLE 11.30 Siamo alle battute finali del Giro d’Italia 2019, con l’ultima frazione in cui il gruppo dei big potrà tirare il fiato prima delle Dolomiti e la cronometro di Verona; una tappa con pochissime difficoltà altimetriche, una prima parte con diverse discese e la successiva totalmente in pianura. Questa è ...