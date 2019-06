Forte dei Marmi-CGC Viareggio | Finale Gara-5 Play-off hockey pista | orario d’inizio e

Hockey pista - Finali scudetto A1 : Forte dei Marmi-Viareggio - tutto in cinquanta minuti : Calcoli, pronostici e ipotesi non se ne possono fare più: sarà solo la pista a parlare e a emettere il verdetto su chi domani sera si potrà fregiare del titolo di campione d’Italia. Da una parte il Forte dei Marmi dall’altra il Viareggio, nel derby più derby che c’è. E’ gara -5 delle Finali scudetto 2018/2019. Si giocherà in casa di Motaran e compagni, ma non è detto per forza che questo sia un vantaggio. Le contendenti ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio vince anche gara-4 su Forte dei Marmi - serie Scudetto sul 2-2 : Sarà gara-5 a decidere la squadra campione d’Italia di Hockey su pista. Questo il verdetto del PalaBarsacchi, dove Viareggio è riuscito ad avere la meglio nuovamente su Forte dei Marmi per 2-1, annullando entrambi i match point-Scudetto dei rivali, e portando la serie all’atto finale. Avvio di gara in favore dei rossoblu, che dopo aver subito sei falli passano in vantaggio con la rete di Federico Ambrosio, gestendo la situazione fino ...

Viareggio-Forte dei Marmi - Gara-4 Finale Play-off hockey pista 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il PalaBarsacchi è pronto: questa sera, alle ore 20.45, si torna in pista per gara -4 delle Finali scudetto del Campionato Italiano di hockey pista. Da una parte i padroni di casa del CGC Viareggio dall’altra gli ospiti del Forte dei Marmi. Gli uomini di Bresciani sono in vantaggio 2-1 nella serie tricolore e hanno la possibilità di chiudere la pratica, ma già sabato scorso – quando hanno disposto di un match point fra le mura ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio vince gara-3 - festa rinviata per Forte dei Marmi : festa per ora rinviata a Forte dei Marmi, con gara-3 delle finali Scudetto della Serie A di Hockey su pista 2019 che ha visto Viareggio avere la meglio sui rossoblu per il punteggio di 6-4, in una sfida aperta però proprio dalla formazione di casa, con il gol dopo 7 minuti di Davide Motaran. I bianconeri, con le spalle al muro, non si sono però dati per vinti, e sono riusciti a rimontare prima della fine del primo tempo, grazie a Fernando ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi al match point Scudetto - ultima spiaggia per Viareggio : La Serie A1 di Hockey su pista 2019 può concludersi già domani sera, con gara-3 delle finali Scudetto che potrebbe assegnare il Tricolore, in favore di Forte dei Marmi. Dopo i successi nelle precedenti due sfide contro Viareggio, chiuse sul 6-5 e sull’8-3, la formazione rossoblu, allenata da Pierluigi Bresciani, cercherà di chiudere i conti tra le mura amiche. A guidare i toscani saranno le reti del bomber Federico Ambrosio, capocannoniere ...

Duisburg - Linea di Sangue - Enzo Monteleone a Blogo : "La storia di questa strage arriva Forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male - raccontare solo la mafia non è un bel servizio" : Enzo Monteleone è il regista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.Noi di TvBlog abbiamo intervistato il regista in occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv.prosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue, Enzo Monteleone a Blogo: "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male, ...

Hockey pista - Finali Playoff : Forte dei Marmi vince un’altra volta su Viareggio. Ora sul 2-0 - lo scudetto è a un passo : Va sotto, ma poi si rialza e dilaga. E’ il Forte dei Marmi la squadra vincitrice della seconda gara delle Finali scudetto 2018/2019 del Campionato di Hockey pista: i rossoblu di Bresciani si sono imposti infatti 8-3 fra le mura amiche sul Viareggio indirizzando chiaramente la serie, che adesso vede Motaran e soci in vantaggio per 2-0 e con la possibilità, sabato prossimo, di giocarsi il match point tricolore ancora una volta in casa. E ...

Sei Forte papà! Kikò Nalli il lacrime ringrazia l'ex Tina Cipollari per il messaggio dei figli : Kikò Nalli ha finalmente ricevuto la sorpresa che tanto aspettava, il messaggio da parte dei figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Tina Cipollari, l’haistylist si è sciolto in una valle di lacrime e ha ringraziato la ex moglie, Tina Cipollari, per questo regalo.-- Mattias, Francesco e Gianluca hanno voluto far sentire al padre la loro vicinanza e lo hanno spronato a non mollare durante questa esperienza nella Casa del ...

Hockey pista - Playoff A1 : Forte dei Marmi si aggiudica gara -1 della finali scudetto. Viareggio battuto ai rigori : Se questa è solo la prima partita della serie, allora ci aspetta un duello fantastico. Si chiude alla lotteria dei rigori gara -1 delle finali scudetto 2018/2019 del Campionato Italiano di Hockey pista: Forte dei Marmi, dopo il 3-3 dei regolamentari e dei supplementari, si impone dal dischetto espugnando la tana dei rivali del Viareggio. E pensare che gli uomini di Bresciani non avevano certamente iniziano al meglio la loro partita, sorpresi ...

Maserati sceglie Forte dei Marmi per celebrare la storia del marchio [GALLERY] : Maserati, Forte dei Marmi è la meta ideale per celebrare la storia del marchio, “60 anni di raduni Maserati” è l’occasione per gli appassionati di poter vedere le auto più belle del Tridente Si è svolto lo scorso weekend a Forte dei Marmi, in Versilia, l’evento celebrativo “60 anni di raduni Maserati”. Una location non casuale, proprio nell’estate del 1959 e a Forte dei Marmi, si teneva il primo raduno di sempre di ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi in finale! Vinta gara-5 contro Valdagno all’ultimo respiro : Le semifinali play-off della Serie A1 di Hockey pista 2019 si sono concluse nel modo più bello possibile, con la gara-5 tra Forte dei Marmi e Valdagno che ha espresso un gioco emozionante e convincente, per quella che può essere definita tranquillamente come la partita più bella dell’anno. Avvio di gara in favore dei rosso-blu, capaci di portarsi sul 3-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Marti Casas, Jordi Burgaya e Federico Ambrosio, ...

Hockey pista - Playoff A1 : gara -5 della serie tra Forte dei Marmi e Valdagno vale l’accesso alla finale : Tutto in 50′ minuti o forse di più. Domani sera al PalaForte (h 20.45) si disputerà la decisiva gara -5 della semifinale Playoff tra Forte dei Marmi e Valdagno. Da una parte gli uomini di Bresciani, dall’altra quelli di Vanzo. Chi vince si aggiudica la serie e vola nella finalissima, dove c’è già il Viareggio (che nel frattempo ha eliminato il Lodi, ndr), chi perde va a casa: in pieno stile playff. Do or Die, win or go home. I ...

Il libro dell’editore AltaForte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon : Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri

14 : 25 | AltaForte e Salone di Torino - Salvini : "Siamo al rogo dei libri" : 09.05.2019 - Matteo Salvini contesta l'esclusione dell'editore Altaforte dal Salone del libro di Torino e accusa: "Siamo arrivati, nel 2019, alla censura dei libri in base alle idee, al rogo dei libri che non ha mai portato fortuna in passato". Il vicepremier critica poi "la minoranza di sinistra che si arroga il diritto di decidere chi può fare musica e pubblicare libri. Alle idee si risponde con altre idee, non con la censura".